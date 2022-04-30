شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تحسين صحة العين يحمى من الإصابة بالخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علماء من الولايات المتحدة إن تحسين الرؤية وصحة العين يمكن أن يمنع الإصابة بالخرف، وفقًا لبحث جديد نُشر في مجلة JAMA Neurology.

وبحسب موقع جريدة "دايلي إكسبريس" البريطانية فإن ضعف البصر عامل خطر للإصابة بالخرف، وبالرغم من ذلك فإن جزءًا كبيرًا جدًا من ضعف البصر يمكن تجنبه أو لم تتم معالجته بعد.

أظهرت نتائج الدراسة أن صحة العين الأفضل كانت ستمنع حوالي 2٪ من حالات الخرف في الولايات المتحدة في 2018؛ ما يعادل100 ألف حالة.

ووجد الباحثون أنه من المدهش أن يتم تجاهل ضعف البصر في النماذج الرئيسية لعوامل خطر الخرف القابلة للتعديل والتي تُستخدم لتشكيل السياسة الصحية وتخصيص الموارد.

وأضافوا أن أحد أهداف الدراسة هو "توضيح أن ضعف البصر له نفس تأثير عدد من عوامل خطر الخرف الأخرى القابلة للتعديل منذ فترة طويلة".

الأمل هو أنه من خلال إظهار تأثير صحة العين على الخرف، يمكن التعرف على المزيد من الحالات في وقت أقرب.

وأكثر أنواع الخرف شيوعًا هو مرض الزهايمر.

تشير عوامل الخطر الحالية للخرف إلى أن مرضى الزهايمر يصابون لهذه الأسباب:

• الشيخوخة

• الجينات

• التدهور المعرفي

• الظروف الصحية والأمراض

• عوامل نمط الحياة.

مخاطر الخرف.

وفي الوقت نفسه ، فإن صحة العين ليست عامل الخطر الوحيد للخرف.

يقترح بحث جديد أن النوم يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في خطر إصابة الشخص بالخرف.

قال علماء من جامعة كامبريدج إن سبع ساعات من النوم ، بدلاً من ثماني، هي العدد الأمثل للوقاية من الخرف.

وتأتي نصيحتهم بعد دراسة أنماط نوم نصف مليون بريطاني تتراوح أعمارهم بين 38 و 73.

وقالت البروفيسورة باربرا ساهاكيان ، مؤلفة مشاركة في الدراسة: "إن الحصول على قسط جيد من النوم ليلاً مهم في جميع مراحل الحياة ، ولكن بشكل خاص مع تقدمنا في العمر.