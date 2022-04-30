5 فوائد صحية للحديد.. منها زيادة الطاقة ودعم جهاز المناعة

القاهرة - سامية سيد - يعد الحديد مكونًا أساسيًا للهيموجلوبين، أو خلايا الدم الحمراء، وهو ما يسمح لخلايا الدم الحمراء بنقل الأكسجين من الرئتين إلى باقي الجسم، كما إنه جزء من البروتينات الأخرى في أجسامنا التي تدعم التمثيل الغذائي للعضلات ، والنسيج الضام الصحي ، والنمو العصبي والمكونات الأخرى لوظيفة الخلية الصحية، يعد الحصول على كمية كافية من الحديد أمرًا مهمًا للبقاء نشيطًا ، وهناك العديد من الطرق لتلبية احتياجاتك، وفى السطور القادمة سنوضح الفوائد الصحية للحديد، بحسب ما نشره موقع " eatingwell".5 فوائد صحية للحديد

1. زيادة الطاقة

في حين أن نقص الحديد يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالتعب ، فإن العكس صحيح يمكن أن يساعد الحصول على كمية كافية من الحديد في تعزيز طاقتك عن طريق التأكد من أن الهيموجلوبين قادر على حمل الكثير من الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.