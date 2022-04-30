شكرا لقرائتكم خبر عن حسن نظام نومك بخطوات بسيطة.. تجنب الكافيين قبل 4 ساعات من النوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - من المهم التأكد من حصول الجسم على الراحة التامة لأن ذلك يتيح أداءً فعالاً وسلسًا للجسم، ووفقا لموقع "express" يوصى الخبراء بالحصول على 6 إلى 8 ساعات من النوم لتسهيل بشكل عام صحة والرفاهية.
نظافة النوم تُعرف بأنها العادات والممارسات التى يمكن أن تساعد فى ضمان نوم سليم وغير متقطع، ويمكن أن تؤدى النظافة السيئة للنوم إلى تطور مشكلات مثل الأرق والاكتئاب والتوتر وما إلى ذلك.
تحسين نظافة النوم
فيما يلى بعض الطرق التى يمكنك من خلالها تحسين نظافة النوم:
- تجنب تناول الكافيين قبل النوم بأربع ساعات على الأقل.
- تجنب الذهاب إلى الفراش فور تناول وجبة دسمة.
- تمرن للتأكد من أن جسمك يبقى لائقًا ونشطًا.
- اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمشاكل النوم.
- قم بإيقاف تشغيل جميع الأجهزة الرقمية أثناء وقت النوم، حيث يمكن أن يؤدى التعرض للضوء الأزرق إلى تأخير النوم.
- حافظ على بيئة صحية ومريحة في غرفة النوم حتى يرتاح جسمك وعقلك.
- تجنب أخذ قيلولة طويلة خلال فترات بعد الظهر أو فى المساء.
- الإجهاد يمكن أن يبقيك مستيقظًا فى الليل. مارس أساليب التخلص من التوتر والتخلص من التوتر للتحكم فى التوتر والقلق.
- احصل على جرعتك من ضوء الشمس فى الصباح وفيتامين د، حيث يمكن أن تساعد فى تنظيم الصحة دورة يومية.
- تتبع جدول نومك، وحدد وقتًا وحاول التمسك به.