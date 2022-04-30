فوائد واستخدامات زيت اللوز الحلو

بيروت - نادين محمد - اللوز هو بذور صالحة للأكل، والتي يمكن أن تؤكل بمجرد إزالة القشرة الخارجية. غالبًا ما يباع اللوزنيئة أو محمصةأو على شكل زيت لوز أو حليب لوز أو حتى معجون لوز. يأتي زيت اللوز في نوعين - حلو ومر. زيت اللوز الحلو له فوائد عديدة من إضافات الطهي لتحسين صحة الشعر والجلد.

زيت اللوز المر: يستخدم غالبا للعلاج وله رائحة قوية، لا يمكن ابتلاعه.

زيت اللوز الحلو: يشيع استخدامه في العناية بالبشرة ويمكن أيضًا إضافته إلى الأطباق.

فوائد زيت اللوز الحلو:



1. مفيد لـصحة القلب:

زيت اللوز غني بالأحماض الدهنية الأحادية يساعد في حماية صحة القلب عن طريق رفع مستويات الكوليسترول الجيد في الجسم وخفض مستويات الكوليسترول الضار . كلما ارتفعت مستويات الكوليسترول ، كلما زاد خطر الإصابة بأمراض القلب وبالتالي يمكن لزيت اللوز السيطرة عليه. يساعد أيضًا في تعزيز أداء القلب والأوعية الدموية بشكل أفضل.

2. مفيد للشعر:

يساعد زيت اللوز في تقوية وتغذية بصيلات الشعر من الداخل وتعزيز نمو الشعر بشكل أفضل. اللوز غني بفيتامين ب7 أو البيوتين. يعتبر البيوتين ضروريًا جدًا للمساعدة في إعادة نمو الشعر وتحسين صحة الشعر. يمكن أن يساعد زيت اللوز أيضًا في حماية الشعر من التلف الناتج عن التعرض لأشعة الشمس.





3. مفيد للبشرة:

زيت اللوز مهدئ طبيعي ، حيث أنه يحتوي أيضًا على خصائص مرطبة تعمل كمرطب للبشرة، لذلك يساعد في الحفاظ على البشرة ناعمة ونضرة ورطبة. يساعد زيت اللوز الحلو في الاحتفاظ بالمياه في الجلد ويقلل من الجفاف لأنه غني بفيتامين ه وبالتالي يمكن أن يمنع الجلد من الشيخوخة المبكرة ويحميها من التلف.



طرق استخدام زيت اللوز الحلو:

للشعر: خذي بعض زيت اللوز على أطراف أصابعكِ وضعيه بالتساوي على فروة رأسك حتى أطراف الشعر. ثم اتركيه لمدة نصف ساعة ثم اشطفيه بالماء العادي وبلسم لطيف.

للبشرة: يمكنكِ تطبيقه مباشرةً على البشرة لأن قوامه يشبه الزيت الطبيعي الذي تنتجه البشرة، يمكنكِ تدليك بشرتك بعد غسلها بعدة قطرات.

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