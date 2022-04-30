9 علاجات سريعة لألتهاب القولون التقرحي تعرفي عليها

بيروت - نادين محمد - إذا كنت ممن يعانون من التهاب القولون التقرحي فتحتاجين إلى التزام بن بنظام غذائي صحي بعد رمضان وخلال عيد الفطر فقد يشكل لك التعامل مع التهاب القولون التقرحي أمراً مرهقاً فقد تعانين من ألم مستمر. قد يؤدي تكراره إلى جعله أكثر إزعاجاً.

ومن ثم، فإن اتباع نظام غذائي لالتهاب القولون التقرحي يشمل الأطعمة التي تقاوم الالتهاب. إليك بعض العلاجات الطبيعية التي تحارب البكتيريا أو الفيروسات.

يمكن تشخيص التهاب القولون التقرحي عن طريق الأشعة السينية، والأشعة المقطعية، وفحص خلايا الدم البيضاء، وتعداد الدم الكامل، ووظائف الكبد إذا كنت تعانين من التهاب القولون التقرحي. إليك أبرز الأطعمة التي يجب تجنبها.

1. عصائر الفاكهة

يمكنك تناول عصائر الفاكهة، لكن تأكدي من تصفيتها قبل الشرب. تقشير القشر وإزالة اللب قبل عصر الفاكهة. تجنب شرب العصائر. لا تشربي عصير القراصيا وعصير البابايا.

2. أحماض أوميجا 3 الدهنية

تعتبر أحماض أوميجا 3 الدهنية رائعة بالنسبة لك؛ لأنها تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات. يمكنك تناول سمك السلمون والماكريل والسردين وزيت بذور الكتان واللوز المطحون وبذور الكتان المطحون والفول السوداني المطحون ومعجون الجوز الناعم.

3. أرز أبيض

يحتوي الأرز الأبيض على كميات قليلة من الألياف، وبالتالي فهو سهل الهضم. احصلي على أرز أبيض مطهو جيداً لتقليل التهاب القولون.

5. البطاطا الحلوة

البطاطا المقشرة والبطاطا الحلوة أفضل للجهاز الهضمي. يمكنك شيّها أو هرسها لتحضير عشاء لذيذ. يمكنك تناول البطاطا الحلوة إذا كنت قلقة بشأن زيادة الوزن.

6. البيض

يعد البيض مصدراً رائعاً للفيتامينات التي تذوب في الدهون والمعادن وأحماض أوميجا 3 الدهنية. وأفضل ما في البيض أنه يمكن تحمله من قبل الأشخاص الذين يعانون من التهاب القولون التقرحي. اصنعي بيضاً مخفوقاً أو مسلوقاً لتناول إفطار شهي ومرضي.

7. الأفوكادو

الأفوكادو غني بالدهون الصحية، هذه الفاكهة المليئة بالزبدة والمكسرات التي لا تزعج القولون وتسهل عملية الهضم. اصنعي عصير الأفوكادو أو أضيفي الأفوكادو إلى السلطة.



8. عصير التفاح غير المحلَّى

عصير تفاح صديق للالتهاب القولون التقرحي عن طريق تقشير التفاح وإزالة البذور. بعد ذلك، اغلي التفاح لصنع عصير التفاح ولكن لا تضيفي السكر المكرر.

9. اللحوم الخالية من الدهون

تعتبر اللحوم الخالية من الدهون مثل اللحم البقري والديك الرومي وصدور الدجاج من أفضل مصادر البروتين. البروتين ضروري لجسمك ولا يجب تجنبه. تناول اللحوم الخالية من الدهون لتجنب تهيج جدران الأمعاء الغليظة.

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