علاجات منزلية فعالة لتضخم الغدة الدرقية

بيروت - نادين محمد - يتميز تضخم الغدة الدرقية بتورمها. على الرغم من أن هذه الحالة قد تبدو مرضاً مخيفاً، إلا أنه يمكنك علاجها بسهولة، إليك أسباب وأعراض تضخم الغدة الدرقية وأبرز العلاجات المنزلية.

إذا لاحظت الأعراض التالية، فمن المحتمل جداً أن تكوني مصاباً بتضخم الغدة الدرقية:

السعال بلا سبب.

الشعور بالضيق في الحلق.

بحة في الصوت.

عدم الراحة أو الألم أثناء البلع.

تقلب المزاج.

صعوبة في البلع.

تورم واضح في قاعدة عنقك.

فقدان الوزن أو زيادة الوزن غير المبررة.

صعوبة في التنفس.

وجه منتفخ.



تعد العديد من هذه الأعراض مرتبطة أيضاً بحالات صحية أخرى، وإذا تم تشخيص إصابتك بتضخم الغدة الدرقية، فإن الجراحة أو الأدوية ليست الحل الوحيد.

1. خل التفاح

خل التفاح حمضي قليلاً، ويعيد توازن درجة الحموضة في الجسم ويزيل السموم من الجسم، وهذا يساعد بشكل غير مباشر على زيادة امتصاص اليود وتقليل تورم الغدة الدرقية.

سوف تحتاجين:

ملعقة صغيرة من خل التفاح

1/2 ملعقة صغيرة من عسل

كوب من الماء الدافئ

ما عليك القيام به:

نخلط العسل والخل بالماء ويشرب الخليط، ويفضل على معدة فارغة، ويمكن القيام بذلك مرة يومياً في الصباح.

2. زيت الخروع

سوف تحتاجين:

بضع قطرات من زيت الخروع

ما عليك القيام به:

تدليك منطقة الرقبة بالزيت برفق واتركي الزيت طوال الليل، ويمكن تطبيق الوصفة يومياً قبل النوم.

يحتوي زيت الخروع على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل التورم في الغدة الدرقية.



3. زيت جوز الهند



يحتوي زيت جوز الهند البكر على مستويات عالية من حمض اللوريك، والذي له خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات وكذلك يحسن عملية التمثيل الغذائي. يمكنك إضافته إلى مشروباتك الساخنة، والعصائر، واستخدامه كصلصة للسلطة وكذلك للطهي.

4. أوراق الهندباء

سوف تحتاجين:

حفنة من أوراق الهندباء

ملعقة كبيرة من زبدة مصفاة (سمن)

ماء



ما عليك القيام به:

تطحن الأوراق مع بعض الماء لعمل عجينة ونضيف السمن إلى هذا، ويسخن الخليط لبضع دقائق حتى يصبح فاتراً، ثم ضعي الخليط على الرقبة واتركيه لمدة 15-20 دقيقة، ثم اشطفيه، وتكرر الوصفة كل يوم لمدة أسبوع أو أسبوعين.

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