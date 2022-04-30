رجيم العيد: اخسري وزنك سريعاً في 3 ايام فقط

بيروت - نادين محمد - مع إقتراب عيد الفطر المبارك، تسعى الكثيرات للتخلص من الوزن الزائد بسرعة للتمتع بإطلالة رشيقة وأنيقة. فإذا كنت ترغبين في إنقاص وزنك بسرعة، تابعي مع "الجميلة"، واكتشفي الرجيم السريع لمدة ثلاث أيام لإنقاص الوزن بسرعة والتخلص من الكيلوجرامات الزائدة .

يسمح رجيم 3 أيام العيد بخسارة ما لا يقل عن كيلوغرامين من الوزن. ويمكن خلاله تناول كمية قليلة من الحلوى ومن الضروري شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يومياً.

اليوم الأول

الفطور: ملعقة طعام من حبوب الفطور الكاملة غير المحلاة مع قبضة من الفواكه، ملعقة طعام من الحليب نصف دسم والقليل من البندق.

الغداء: ملعقة طعام من متبل الحمص مع القليل من زيت الزيتون، قطعة متوسطة الحجم من لحم الحبش الخالي من الدهون، قطع من الفليفلة الخضراء او طبق من السلطة المشكلة، قطعة متوسطة الحجم من الخبز والأفضل أن يكون مصنوعاً من الحبوب الكاملة.

العشاء: كوب من الشوربة المصنوعة من دون دسم او طبق من السلطة مع حبة متوسطة الحجم من البطاطا المشوية او المسلوقة من دون ملح.

اليوم الثاني

الفطور: ملعقة طعام من الحليب منزوع الدسم أو ملعقة طعام من اللبن الزبادي الطبيعي مع ثمرة موز متوسطة الحجم وملعقة طعام من عصير القيقب للتحلية.

الغداء: سندويتش يحتوي على قطعتين متوسطتي الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة وقطعة متوسطة الحجم من لحم الحبش المشوي من دون دهون او قطعة من فيليه السمك المشوي مع الأعشاب. ويمكن اضافة الخردل وأوراق الخس و قطع الطماطم. وبعد هذا يمكن تناول كوب من الفواكه المشكلة.

العشاء: قطعة متوسطة الحجم من السلمون المشوي مع أوراق السبانخ المطهوة على البخار والقليل من عصير الليمون والثوم وملعقة طعام من زيت الزيتون، 4 ملاعق طعام من الأرز المطهو على البخار.

اليوم الثالث

الفطور: قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، ملعقة وسط من العسل، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى او قطعة متوسطة الحجم من الجبنة البيضاء منخفضة الدسم او الخالية تماماً منه.

الغداء: طبق سلطة يحتوي على قطع من جبنة فيتا والخيار والبصل والفليفلة الخضراء، قطعة متوسطة الحجم من الستيك المشوي من دون دهون، حبة فاكهة موسمية.

العشاء: كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى، 4 ملاعق طعام من الأرز المطهو على البخار، حبة صغيرة من البطاطا المسلوقة أو المشوية من دون مواد دهنية مع رشة صغيرة جداً من الملح.

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