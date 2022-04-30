رجيم كسر الصوم للتخسيس في 48 ساعة بعد رمضان 

بيروت - نادين محمد - يعتبر رجيم كسر الصوم من الطرق التي تساعد على التخسيس في 48 ساعة فقط بعد شهر رمضان. وهو ما يريد معرفته الكثيرون. فبعد هذا الشهر يحتاج الجسم الى تطبيق حمية ديتوكس تعمل على تنظيفه من البقايا الضارة كما تساعد الاشخاص الذين اكتسبوا بعض الوزن على خسارته. كذلك يمكن الاستفادة منه من اجل تخفيف بعض الاعراض المزعجة وخصوصاً التعب والانفعال والتوتر. وهذه طريقة الرجيم.

حمية الـ48 ساعة لكسر الصوم



من المهم تعلم كيفية تطبيق رجيم كسر الصوم من اجل التخلص من بعض الكيلوغرامات الزائدة وازالة السموم التي يمكن ان تتجمع في الجسم. واللافت انه يمكن اتباع برنامج هذه الحمية لـ48 ساعة فقط.

الفطور. كوب عصير حبتي برتقال، حبتي جزر، غصن كرافس وبضعة اوراق من الملفوف الاخضر.

وجبة خفيفة. كوب عصير حبتي جزر، حبة خيار، أوراق خس الكالي، حبة ليمون خضراء.

الغداء. كوبان من عصير حبتي شمندر، تفاحة واحدة، غصن كرافس، حبة خيار، قبضة من أوراق النعناع الطازج.

وجبة خفيفة. كوب من عصير حبة فجل، حبة جزر، حبتين خيار.

العشاء. كوبان من عصير 3 حبات تفاح، غصن كرافس، قبضة من اوراق السبانخ، نصف حبة خيار.

وفي الـ48 ساعة وهي مدة الرجيم من الضروري الحرص على ترطيب الجسم باستمرار. ولهذه الغاية يجب شرب ما لا يقل عن ليترين ونصف من الماء يومياً. كما من المفيد تناول الخلاصات النباتية الطبيعية الخالية من السكر. اما القاعدة المهمة التي يجب تطبيقها فهي الاسترخاء قدر الامكان لأن التوتر يمكن ان يدفع الى الشعور بالجوع الانفعالي والى تناول المأكولات التي تحتوي على السكر والدهون والتي تؤدي الى اكتساب الوزن بسرعة.

نتائج رجيم كسر الصوم



بعد تطبيق رجيم كسر الصوم في 48 ساعة للتخسيس بعد انقضاء شهر رمضان، يمكن الحصول، الى جانب خسارة الوزن الزائد، على العديد من الفوائد الصحية.

- يوفر هذا الرجيم سهل التطبيق للجسم الكثير من العناصر الغذائية الاساسية التي يحتاج اليها من اجل اداء وظائفه الحيوية، ومنها الفيتامينات والمعادن التي يحتاج اليها فضلاً عن الالياف الضرورية لعمل الجهاز الهضمي.

- اشارت دراسة حديثة الى ان تناول 6 زجاجات من العصير الطبيعي خلال 3 ايام كحد اقصى يساعد على تحسين البيئة المعوية وعلى الحد من نمو البكتيريا الضارة فيها.

- كذلك تساهم هذه الحمية في تحسين عملية المرور المعوي والصحة عموماً وفي تخليص الجسم من السموم الضارة المسببة للمشاكل الصحية المختلفة.

ومن اجل تحقيق الهدف بعد تطبيق رجيم كسر الصوم للتخسيس في 48 ساعة بعد رمضان، من الضروري الحرص على ممارسة بعض التمارين مثل المشي واليوغا. كذلك يجب الانتباه الى عدم تطبيقه لأكثر من يومين لأن هذا يمكن ان يسبب حدوث النقص في بعض المغذيات الاساسية.

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