شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفوائد الصحية للرقص فى يومه العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم 29 أبريل مع اليوم العالمى للرقص، ويهدف هذا اليوم إلى نشر الوعى حول أحد أشهر أشكال الفن والاحتفال به، وبالنسبة لأولئك الذين يحبون الرقص يميل هذا الشكل الفنى إلى مساعدتهم على الهروب إلى عالم مختلف تمامًا، لكن هل تعلم أن الرقص يمكن أن يكون له آثار مفيدة على كل من الجسد والصحة النفسية؟

فوائد الرقص

هنا بعض الفوائد الصحية للرقص وفقا لموقع " healthline":