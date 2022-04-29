شكرا لقرائتكم خبر عن لو من عشاقه.. الشاى يتميز بفوائد عديدة أبرزها خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الخبراء أن الشاى دواء عجيب يمكنه خفض مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والخرف، حيث يمكن للكوب الواحد أن يقلل من التوتر ويساعد الجسم على محاربة البكتيريا، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة The Sun.

وأضافت الصحيفة تحتوى أوراق الشاى على مضادات الأكسدة التى تساعد على التخلص من الذرات الضارة من مجرى الدم وتقليل التورم.

وقال الباحث الدكتور تايلور والاس المستشار العلمى لجامعة جورج ميسون فى ولاية فرجينيا الأمريكية: "هذا المشروب الوفير أحد المشروبات التى يمكن للأشخاص إضافتها بسهولة لتحسين نظامهم الغذائى وخلق حياة صحية وطويلة الأمد".

ووجدت مراجعة أسترالية منفصلة أن الأشخاص الذين يشربون ما بين كوب إلى 5 أكواب من الشاى يوميًا أقل عرضة للإصابة بالخرف، على المدى القصير، ويمكن أن يقلل المشروب الساخن من التوتر ويجعلنا أكثر يقظة وتركيزًا عندما نشعر بالإرهاق.

وتشير التجارب أيضًا إلى أن مركبات الفلافونويد يمكن أن يساعد فى تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان فى القناة الهضمية.

وقال الدكتور جيفرى بلومبرج من جامعة تافتس فى بوسطن بالولايات المتحدة "هناك مجموعة متزايدة من الأبحاث تثبت أن الشاى يمكن أن يعزز صحة الإنسان بعدة طرق."