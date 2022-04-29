شكرا لقرائتكم خبر عن فى العيد.. نصائح غذائية لثبات الوزن وتجنب زيادته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل ترغب فى ثبات وزنك خلال فترة الاحتفال بالعيد لذا عليك قراءة التقرير التالى الذى يساهم بشكل كبير في تقديم العديد من الحيل والنصائح التى تساهم في عدم التعرض لزيادة الوزن، وذلك وفقا لموقع "WEBMED"، ومنها:

- لا تسرف في تناول الكحك والبسكوت والبيتي فور أي حلويات العيد، لأنها عالية السعرات الحرارية، وأيضا تتسبب في زيادة الوزن، وارتفاع نسبة السكر في الدم.

- يمكنك تناول الترمس والحمص، فهما من المسليات الرائعة قليلة السعرات الحرارية، وأيضا يحتويان على نسبة عالية من القيمة الغذائية التي لا غني عنها، والتي يحتاجها الجسم، وأيضا تساهم في شعورك بالشبع لفترات زمنية طويلة.

- أكثر من تناول الماء لأنه يساهم في الشعور بالشبع لفترة، وأيضا يعمل على ترطيب الجسم والحد من الجفاف.

- لا تتناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، لأنها تساهم بشكل كبير في زيادة الوزن، وتقليل العناصر الغذائية بالجسم.

- يمكنك تناول الفواكه والخضروات الورقية كثيرا، فهى تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية التى يحتاجها، وأيضا تساهم فى الشعور بالشبع الشديد، والحفاظ علي الجسم من التعرض لأى مضاعفات صحية.

- ممارسة التماريين الرياضية من أبرز وأهم الحيل التى يجب القيام بها خلال فترة العيد، لأنها تعمل على تقوية الجسم وشده وأيضا الحفاظ على ثبات الوزن.