شكرا لقرائتكم خبر عن عشان العيد يعدى على خير.. نصائح لتجنب الاضطرابات الهضمية بسبب الكحك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض الكثير من الأشخاص للإصابة باضطرابات هضمية نتيجة تناولهم للحلويات الأساسية فى العيد، كالكحك والبيتى فور والبسكوت، وخلال التقرير التالى نتعرف على أبرز وأهم الأسباب المؤدية للإصابة بمشاكل هضمية عند الإفراط فى تناول الكحك، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE" و"WEBMED.

أثبتت الدراسات الطبية أن الكحك لا يحتوى على الألياف، كما أنه غنى بالسكريات والدهون، لذا فتناوله يساهم بشكل كبير في الإصابة باضطرابات هضمية، وقد يصل الأمر إلى التعرض لعسر هضم شديد، وأيضا الحموضة، والتلبك المعوى، وانتفاخ البطن، والإسهال، وألم يصعب تحمله في البطن.

كما قدم التقرير بعض النصائح التي تساهم بشكل كبير في تقليل الشعور والإصابة باضطرابات هضمية خلال العيد بسبب تناول الكحك، ومنها:

- لا تسرف فى تناول الكحك لأن هذا الأمر يعرضك للخطر، ويزيد من فرص التعرض للأعراض السابق ذكرها.

- لا تتناول الكحك أو البسكوت على معدة فارغة، لأن هذا الأمر يتسبب فى زيادة فرص الإصابة بالعسر الهضمى.

- الإكثار من تناول الماء تعد من أبرز الحيل الغذائية التي تساهم بشكل كبير في تحسين عملية الهضم، والحد من التعرض لأي مضاعفات صحية في الجهاز الهضمي.

- حاول قدر المستطاع أن تتناول الأطعمة الغنية بالألياف، والتي تعمل على تحسين عملية الهضم، كالفواكه والخضروات، فهى لها دور كبير فى الحفاظ على صحة الجهاز الهضمى.