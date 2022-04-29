نصيحة للرجال.. أهم الأطعمة التي تعزز مستويات هرمون “التستوستيرون”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أبريل 2022 04:09 مساءً - يلعب التستوستيرون لدى ذكور البشر دورا مفتاحيا في نمو الأنسجة التناسلية الذكرية مثل الخصيتان والبروستات، وكذلك تعزيز الخصائص الجنسية الثانوية مثل زيادة كتلة العضلات والعظام، ونمو شعر الجسم.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، هناك العديد من الفاكهة الغنية بهرمون التستوستيرون والتي من شأنها أن تحد من مشكلات الضعف الجنسي، إليك أمثلة على فاكهة تزيد هرمون التستوستيرون:

الرمان

يساعد الرمان في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون عند الرجال، وحل مشكلات العقم وضعف الرغبة الجنسية، يرجع ذلك بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة التي من شأنها أن تخفف من حدة التوتر الذي قد يكون سببًا في انخفاض التستوستيرون.

لتحصل على فائدة الرمان في زيادة هرمون التستوستيرون ابدأ يومك بكوب من عصير الرمان.

الموز

يحتوي الموز على إنزيم البروميلين (Bromelain) الذي من شأنه أن يساهم في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون عند الرجال، كما أن هذه الفاكهة غنية بمضادات الأكسدة وتزيد من مستويات الطاقة في الجسم.

الزعرور

تساعد فاكهة الزعرور في زيادة تدفق الدم عبر القضيب، الأمر الذي بدوره يحسن من قدرته على الانتصاب، تقلل هذه الفاكهة أيضًا من التوتر والقلق الذين قد يساهمان في انخفاض التستوستيرون.

التوت والكرز

يعد كل من الكرز والتوت من الفاكهة الغنية بمضادات الأكسدة، التي من شأنها أن تقي الخلايا التي تعمل على إفراز هرمون التستوستيرون من التلف، وبالتالي تحد من انخفاض مستوياته في الجسم.

كما تقلل هذه الفاكهة احتمالية الإصابة بالالتهابات الناتجة عن السمنة، والتي يمكن أن تخفض مستويات هرمون التستوستيرون.

لماذا عليك تناول فاكهة تزيد هرمون التستوستيرون؟

قد تساهم مكونات النظام الغذائي الصحية مثل الفاكهة الغنية بالمغذيات الضرورية في الحفاظ على مستويات التستوستيرون المثلى في الجسم.

يعد التستوستيرون أحد الهرمونات المسؤولة عن تطور الخصائص الجنسية الذكرية عند الرجال، والحفاظ على كتلة العضلات والمستويات الكافية من خلايا الدم الحمراء لديهم.

وقد يؤثر انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون على جودة حياة الرجل وصحته، فيمكن أن يسبب ضعف الانتصاب والرغبة الجنسية لديه، والتعب، والاكتئاب، واضطرابات النوم، والضعف، وزيادة الدهون في الجسم، وانخفاض كثافة العظام.

لذا في حال قام الطبيب بتشخيص انخفاض هرمون التستوستيرون لديك أو كنت تشك من أنك تعاني من أعراض انخفاض هذا الهرمون عليك اتباع تعليمات الطبيب والحصول على العلاج الطبي إضافةً لتناول فاكهة تزيد هرمون التستوستيرون، وإجراء بعض التعديلات على نمط الحياة ليصبح صحيًا أكثر من السابق.

نصائح لزيادة مستوى هرمون التستوستيرون

هناك العديد من النصائح التي يمكنك اتباعها لزيادة مستوى هرمون التستوستيرون لديك، تشمل ما يأتي:

1. الحفاظ على وزن صحي

يوجد علاقة طردية بين زيادة الوزن وانعدام التوازن الهرموني، إذ تسبب مستويات هرمون التستوستيرون المنخفضة تراكم الدهون في الجسم، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة انعدام التوازن الهرموني.

تعد الطريقة المُثلى للحفاظ على وزن صحي هي ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن.

2. اتباع نمط حياة صحي

يساهم اتباع نمط حياة صحي في الحفاظ على مستويات هرمون التستوستيرون ضمن النطاق الصحي، إليك هذه النصائح:

قلل التوتر لديك: من خلال ممارسة تمارين التنفس العميق، والتأمل، واليوغا، والاستماع إلى الموسيقى، وقضاء الوقت مع الأصدقاء أو العائلة.

تناول الدهون الصحية، مثل: دهون أوميغا 3 الموجودة في المكسرات، والأفوكادو، والسمك، وصفار البيض.

احصل على ساعات من الراحة والنوم: وتأكد من إيقاف جميع أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات قبل النوم بساعة واحدة، وتجنب المشروبات الغنية بالكافيين.

تأكد من الحصول على مستويات كافية من فيتامين د: قد يمثل التعرض المنتظم لأشعة الشمس أفضل طريقة لتحسين مستويات فيتامين د.