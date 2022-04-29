فوائد ماء الزبيب للصحة

بيروت - نادين محمد - الزبيب هو عنب مجفف، يأتي بأربعة أنواع مختلفة: أخضر ، أسود ، ذهبي ، وأحمر. الزبيب متعدد الاستخدامات بطبيعته سواء في أنواع متعددة من أطباق الطهي أو منتجات المخابز.

1. يحسن الهضم:

يحتوي الزبيب على ألياف قابلة للذوبان يمكن أن تسهل تكوين البراز وتحسن صحة الجهاز الهضمي. يمكن أن يساعد أيضًا في تخفيف الحموضة عن طريق موازنة مستويات الحموضة في الجسم.

2. يمنع فقر الدم:

الزبيب غني بالحديد والنحاس والفيتامينات. هذه العناصر مهمة جدًا في صنع خلايا الدم الحمراء التي تعزز مستويات الهيموجلوبين (بروتين في خلايا الدم الحمراء) وتمنع الإصابة بفقر الدم .

3. له خصائص مضادة للأكسدة:





الزبيب غني بمضادات الأكسدة تساعد في حماية الجسم من الأمراض ويقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان. الزبيب يحمي الجسم أيضًا من ضرر الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي.

4. مفيد لصحة العين والأسنان والعظام والجلد:

يحتوي الزبيب على مادة البوليفينول وهي مضادات الأكسدة التي يمكن أن تحمي صحة العين وتمنع أضرار الجذور الحرة للعينين وتمنع اضطرابات العين. يحافظ أيضًا على صحة الجلد ويمنع شيخوخة الخلايا المبكرة. يحتوي الزبيب أيضًا على الكالسيوم والمعادن النادرة التي تعزز امتصاص العناصر الغذائية الأساسية وتقوي الأسنان والعظام.

إذا كنت لا ترغبين في تناول الزبيب كما هو ، فيمكنك تناوله بالطرق التالية:

منقوع الزبيب في ماء الديتوكس:

هناك طريقتان يمكنك من خلالهما صنع ماء الزبيب المنقوع:



الوصفة الأولى:

في وعاء التسخين ، أضيفي كوبًا واحدًا من الماء ونصف كوب (أو 10 إلى 15 حبة زبيب) من الزبيب واتركيها حتى الغليان. ستبدأ في ملاحظة أن لون الماء قد تغير وأن الزبيب قد انتفخ. عند هذه النقطة، أطفئ اللهب واتركِ الماء المنقوع بالزبيب يبرد. ثم يصفى هذا الماء وتناوليه.

الوصفة الثانية :

في كوب من الماء ، أضيفي 10 إلى 15 حبة زبيب، واتركيها تنقع طوال الليل. يمكنكِ تصفية الماء وتناوله في صباح اليوم التالي على معدة فارغة.



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