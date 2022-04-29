حمية الأرز للتخلص من الوزن الزائد.. طبقيها لمدة أسبوعين

بيروت - نادين محمد - حمية الأرز هي نظام غذائي منخفض السعرات ومنخفض الصوديوم، يستخدمه في الغالب الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم والسمنة.

يمكن أن يخفض الأرز ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم، يمكن لرجيم الأرز أن يقلل أيضاً من ارتفاع ضغط الدم. علاوة على ذلك، قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

تعد حمية الأرز هي نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية ومنخفض الصوديوم، ويكمن سبب نجاح هذا النظام الغذائي في علاج الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم أو السمنة، وذلك من خلال الأطعمة المسموح باستهلاكها.

وهي تشمل الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة ومنتجات الألبان المحدودة والأطعمة منخفضة الصوديوم.

تستغرق الكربوهيدرات المعقدة وقتاً أطول للهضم، وبالتالي تقليل الجوع، وقد يمنع تناول الصوديوم المنخفض الجسم من تخزين الوزن الزائد من الماء، ويقلل من الضغط على الكلى.

تعد الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية والصوديوم والغنية بالألياف هي الأسباب وراء نجاح حمية الأرز.

خطة حمية الأرز كل مرحلة لمدة 5 أيام

المرحلة الأولى - 800 سعرة حرارية

ماذا سوف تأكل؟

الإفطار (8:00 صباحاً): وعاء متوسط من دقيق الشوفان مع الموز وبذور الشيا.

الغداء (12:00 مساءً): أرز + خضار مقلية + سمك مشوي.

وجبة خفيفة (3:30 مساءً): 300 مل عصير فواكه طازج:

العشاء (6:30 مساءً): دجاج مشوي و أرز ومشروم.

المرحلة الثانية - 1000 سعرة حرارية

ماذا سوف تأكل؟

الإفطار (8:00 صباحا): توست + نصف أفوكادو + نصف وعاء صغير من جبن الريكوتا محلي الصنع + كوب شاي أخضر

الغداء (12:00 مساءً): أرز + خضار مقلية + دجاج مشوي.

وجبة خفيفة (3:30 مساءً): كوب فواكه مشكلة.

العشاء (6:30 مساءً): سوشي الخضار والسمك.

المرحلة الثالثة - 1200 سعرة حرارية

ماذا سوف تأكل؟

الإفطار (8:00 صباحاً): وعاء متوسط من نبات الكينوا + كوب شاي أخضر.

الغداء (12:00 مساءً): أرز + خضار مقلية + سمك مشوي أو كاري سمك.

وجبة خفيفة (3:30 مساءً) كوب زبدة + 10 وحدات فستق مقشر.

العشاء (6:30 مساءً): ريزوتو الدجاج والفطر قليل الدسم.

حمية الأرز تعد نظاماً غذائياً صعب اتباعه. لذلك من الأفضل اتباعه لمدة لا تزيد على أسبوعين.

يمكنك اتباع هذا النظام الغذائي إذا:

لديك ارتفاع في ضغط الدم.

لديك مرض السكري.

لديك مرض في القلب.

كنت تعانين من فشل كلوي مزمن.

لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول.

فوائد حمية الأرز

قد تحسن حمية الأرز من صحة القلب.

قد تساعد في تقليل دهون الجسم.

قد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول.

قد تساعد في خفض ضغط الدم.

قد تحسن صحة القلب.

قد تقي من مرض السكري من النوع الثاني.

الآثار الجانبية لحمية الأرز

نقص التغذية.

الشعور بالملل من النظام الغذائي وتشعر بالجوع.

قد تشعر بالغضب.

قد يسبب الغثيان.

قد يؤدي إلى الضعف.

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