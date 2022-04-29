خل التفاح مع الماء.. وصفة منزلية سهلة وكثيرة الفوائد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أبريل 2022 10:15 صباحاً - منذ 49 دقيقة

يستخدم خل التفاح في العديد من المطابخ حيث يضاف الى وجبات وأطباق مختلفة، اذ يعطي نكهة مميزة وفريدة. وبالاضافة الى ذلك، يتميز الخل بخصائصه الصحية المختلفة من المساعدة على انقاص الوزن، وتقليل الكولسترول الى خفض مستويات السكر في الدم وتحسين أعراض مرض السكري.

كما يعتبر خل التفاح علاجاً منزلياً شهيراً لما له من خصائص صحية مختلفة، بما في ذلك التأثيرات المضادّة للميكروبات ومضادات الأكسدة.

وحول فوائد خل التفاح مع الماء تتحدث الدكتورة في علم التغذية والغذاء سينتيا الحاج لـ”سيدتي نت”:

المساعدة في القضاء على حب الشباب

حب الشباب من المشاكل التي تؤرق كثيراً من الإناث والذكور، في حين أن خل التفاح مع الماء يساعد على علاجها والوقاية منها بشكل فعّال، وذلك لأنه يحتوي على مادة الألفاهيدروكسي التي تساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة التي تسدّ المسام، وبالتالي الحفاظ عليها خالية من البكتيريا (مسبّبات حب الشباب). فضلاً على دوره في الحفاظ على درجة الرقم الهيدروجيني للجلد، مما يساعد على منع جفاف البشرة الذي يعتبر من أهم عوامل ظهور حب الشباب أيضاً.

يستخدم موضعياً من خلال خلط كميات متساوية من الخل والماء وقليل من العسل وتدليك البشرة به لمدة 15 دقيقة يومياً، أو من خلال إضافة ملعقة أو ملعقتين من خل التفاح إلى كوب من الماء وتناوله مرتين يومياً.

التخلّص من التهابات المفاصل

هناك عدة أنواع من الالتهابات التي تصيب المفاصل وتسبّب الآلام الشديدة بها، والنساء أكثر عرضة للإصابة بها؛ ومن أجل التخلص من تلك الالتهابات وما يصاحبها من أعراض، يمكن استخدام خل التفاح مع الماء لأنه يحتوي على مواد مضادّة للالتهابات من خلال خلط ملعقة من خل التفاح وأخرى من العسل الطبيعي وإضافتهما إلى كوب من الماء الفاتر مع القليل من القرفة، وتناول هذا المشروب مرة أو مرتين يومياً حتى الشفاء. أو من خلال استخدامه موضعياً من خلال تبليل قطعة قماش بخل التفاح والماء ووضعها على مكان الألم لعدة ساعات من مرتين إلى 3 مرات أسبوعياً.



خسارة الوزن

يعمل حمض الخليك الموجود في خل التفاح على مقاومة تراكم الدهون بالجسم، بل ويساعد على تكسير الدهون والتخلص من دهون البطن أيضاً. وقد أشارت دراسات إلى أن خل التفاح مع الماء يحفّز فقدان الوزن الزائد ويقلّل من نسبة الدهون الثلاثية والكوليسترول الضارّ في الدم، كما يساعد على التخلص من متلازمة الأيض التي قد ينتج عنها السمنة المفرطة.

تعزيز الخصوبة

يساعد خل التفاح مع الماء في علاج متلازمة تكيّس المبايض التي تؤدي إلى التأثير بشكل سلبي على الخصوبة لدى كثير من النساء. الجدير ذكره أيضاً أن خل التفاح مع الماء يساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم معتدلة، ومن ثم عدم إفراز كمية كبيرة جداً من الأنسولين في الدم، وانخفاض إفراز الأنسولين يقلّل من إفراز التستوستيرون الذي يساعد على التخلص من هذه المتلازمة.

تحسين صحة الشعر

يعمل خل التفاح مع الماء على تعزيز نعومة ونمو الشعر والتخلص من عدة مشاكل خاصة به مثل القشرة، جفاف والتهابات فروة الرأس، ضعف البصيلات.. يمكن استخدام هذا الخليط للشعر عبر خلط ربع كوب من خل التفاح مع كوبين من الماء ليكون بمثابة غسول، واستخدامه على الشعر والبدء في تدليك فروة الرأس به لمدة 5 دقائق على الأقل، ثم غسل الشعر. يجب تكرار ذلك مرة واحدة في الأسبوع .

فوائد صحية منوّعة لخل التفاح مع الماء

– شرب خل التفاح مع الماء قبل النوم يساعد على الحماية من التعرّض لأعراض الذبحة الصدرية، ويتم ذلك عبر خلط خل التفاح مع الماء وتناوله يومياً قبل النوم.

– التقليل من الترسّبات المضرّة بالجسم.

– الوقاية من القيء.

– التقليل من الآلام المختلفة التي تصاحب الصداع النصفي، وذلك من خلال استنشاق بخار الماء الناتج عن غلي الماء المضاف إليه خل التفاح.

– يساعد شرب خل التفاح مع الماء قبل النوم على منع الجراثيم من الدخول إلى خلايا الجسم، بفضل احتواء خل التفاح على البوتاسيوم.

– يساهم في علاج اللثة من الالتهابات والمشاكل التي تصيبها. كما ويساهم على تطهير الفم.

– يساعد على الهضم الجيد قبل النوم، وذلك من خلال تناول كوب من الماء الساخن المضاف إليه خل التفاح.