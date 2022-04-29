تحذير… تفادوا الاستحمام بهذه المياه!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أبريل 2022 10:15 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أكد خبير الشعر، سام سينكير، أنّ “معظم الناس يحبّون الاستحمام بمياه ساخنة قبل أو بعد يوم طويل. ويمكن أن يساعدنا ذلك في الاسترخاء، لكنّ الاستحمام بمياه ساخنة جداً يمكن أن يسبب الكثير من الضرر للبشرة والشعر. إنّ المياه الساخنة تُبطئ تدفق الدم، بينما تحتاج فروة الرأس إلى دوران جيّد لتشجيع نمو الشعر الصحّي”.

وأوضح أنّ “الاستحمام بالبخار يمكن أن يجعل الشعر أكثر هشاشة وعرضة للتكسّر، ما يؤدي بدوره إلى تساقط الشعر. وتعرّض فروة الرأس للمياه الساخنة يفتح المسام، ما يجعل جذور شعرك أضعف ويسمح له بالخروج بسهولة”.

وأضاف: “إنّ الغسل بالمياه الدافئة سيفتح مسامك بما يكفي لتنظيف جذورك وفروة رأسك، ولكن ليس بما يكفي للتسبب في تلف الشعر وتساقطه”.

ولكن ليس فقط تساقط الشعر هو ما يمكن أن يسببه الاستحمام بالمياه الساخنة. فإذا كنت تعاني من قشرة الرأس، فقد ترغب في خفض درجة الحرارة.

وكشف سينكير أنّ “التهاب فروة الرأس، حيث تتلف أنسجة الجلد على رأسك وتصبح ملتهبة ومتهيّجة، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم تساقط الشعر لأنّه يعوق قدرة الجلد على امتصاص الأوكسيجين والمواد المغذية التي تحتاجها فروة رأسك للحفاظ على شعر صحّي”.

وتابع: “إنّ استخدام المياه في درجة حرارة عالية لدرجة أنّه يضرّ بفروة رأسك، لا يمكن أن يكون مزعجاً فحسب، بل يمكن أن يؤدي أيضاً إلى جفاف شديد في الجلد يسبب قشرة الرأس”.