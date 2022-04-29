إليكم تمارين تساعد على تقوية العظام

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أبريل 2022 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

بصرف النظر عن التنظيم الغذائي والفحص الطبي، يمكن أن تكون التمارين وسيلة فعّالة لتعزيز صحّة العظام.

ووفق موقع «Healthline»، في ما يلي بعض التمارين التي يمكن أن تساعد في تقوية العظام:

– القرفصاء: يمكنك القيام بهذا التمرين من خلال الوقوف بشكل مستقيم مع المباعدة بين ساقيك وكتفيك. مدّد يديك للخارج واخفض جسمك مع الحفاظ على استقامة ظهرك. تأكّد من أنّ فخذيك يوازيان الأرض. عُد إلى الموضع الأول وكرّر الخطوات 15 مرة على الأقل.

– الجلوس على الكرة: خُذ كرة تمرين واجلس عليها. حافظ على وضعية مستقيمة أثناء الجلوس عليها وحاول تحقيق التوازن.

– صعود السلم: قف مقابل درج، واصعد بساق واحدة مع إبقاء الساق الأخرى منخفضة. اسحب جسمك بقدمك المرتفعة وضع الرِجل الثانية على نفس مستوى الأولى. كرّر الخطوات مع التناوب بين كل رِجل.

– الجري: يُعتبر الركض شكلاً شائعاً من التمارين الهوائية، وله العديد من الفوائد الصحّية التي تتراوح من تحسين صحّة القلب والأوعية الدموية إلى تعزيز القدرة على التحمّل. كذلك يمكن أن يساعد الركض في تقوية العظام.