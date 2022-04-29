شكرا لقرائتكم خبر عن في العيد.. نصائح صحية لوجبة العشاء للحفاظ على صحة المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة ويحل عيد الفطر المبارك، الذي يعاني خلاله نسبة كبيرة من الأشخاص بمتاعب في المعدة نتيجة للتعرض لتغيرات في العادات الغذائية التي اعتاد عليها الشخص خلال شهر رمضان، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع "HEALTHLINE" بعض الأطعمة التي ينصح بتناولها في وجبة العشاء، للحفاظ علي صحة المعدة والجهاز الهضمي، ومنها:

-أكدت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن تناولك للأطعمة الغنية بالألياف كالخس والخيار والبرتقال والجريب فروت، تعد من الحيل الغذائية الرائعة على وجبة العشاء فهي خفيفة، وأيضا لا تتسبب في التعرض لأي مشاكل صحية.

-يمكنك تناول الفول، أو البيض، فهي أطعمة مفيدة ومهمة للجسم، وأيضا غنية بالبروتين النباتي المهم للجسم، والتي تساهم من خلاله بشكل مباشر في إمدا الجسم بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها.

-يمكنك تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الجيدة ومنخفضة السعرات الحرارية، كالبطاطس المسلوقة، أو السلطة الخضراء، أو سلطة الفواكه.

-تناول الأطعمة عالية القيمة الغذائية، التي تساهم بشكل كبير في الحصول على قدر كبير من الطاقة، كالبيض، والأجبان وخاصة البيضاء، مع الخضراوات الورقية.