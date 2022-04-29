شكرا لقرائتكم خبر عن 9 طرق لتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.. منها النشاط البدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الوقاية من السرطان من الأشياء التي يبحث عنها الجميع، وهناك عدة طرق بسيطة يمكن أن تساعدك فى تقليل مخاطر الإصابة بهذا المرض وتقلل من احتمالية تكوين أورام سرطانية فى جسمك، فى هذا التقرير نتعرف على 9 طرق لتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

9 طرق لتقليل مخاطر الإصابة بالسرطانحافظ على الوزن

البقاء في حدود الوزن المسموح بها على أساس الطول والعمر دون الإصابة بالسمنة أو النحافة

النشاط البدنى

ابتعد عن الكسل يقترح خبراء الصحة أن تكون نشطًا لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا.

تجنب الأطعمة المصنعة

لا تستهلك المشروبات السكرية والأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والأطعمة الخالية من الألياف وتلك الغنية بالدهون.

قلل من تناول الملح في الطعام

تجنب الأطعمة المصنعة بالملح أو الصوديوم مع تقدم العمر ، يُنصح دائمًا بتقليل تناول الملح والأطعمة المالحة.

لا تستهلك المكملات الوقائية للسرطان

حاول الحصول على التغذية من الأطعمة بدلًا من تناول المكملات.

الرضاعة الطبيعية

أرضعي طفلك من الثدي لمدة لا تقل عن 6 أشهر ثم أضيفي الأطعمة التكميلية لمدة تصل إلى عامين.

الإقلاع عن التدخين

يرتبط التدخين بزيادة مخاطر الإصابة بسرطان الرأس والرقبة والمريء والكبد والثدي والقولون والمستقيم حاول إيقافه تمامًا.

احمِ نفسك من أشعة الشمس

يزيد التعرض المفرط لأشعة الشمس من خطر الإصابة بسرطان الجلد، وهو أحد أشكال السرطان الشائعة. من المستحسن أن تظل آمنًا من أشعة الشمس طوال العام.

حصن نفسك باللقاحات

الفيروسات مثل التهاب الكبد B و HPV تسبب السرطان من أجل منع الخطر تمامًا ، من الحكمة أن تأخذ التطعيم.