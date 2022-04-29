شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسباب الإصابة بتجمد الكتف وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل حدث لك أنك ذهبت إلى الفراش وأنت على ما يرام تمامًا ولكنك استيقظت بكتف متجمدة في اليوم التالي؟.. إن الألم الشديد وعدم القدرة على تحريك ذراعيك ورفع شيء من المشاكل المزعجة، ويمكن إلقاء اللوم على وضعية نومك ولكن قد يكون هناك أسباب أخرى لتجمد الكتف، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب تجمد الكتف وطرق علاجه، بحسب موقع "Health".

الكتف المتجمد أو التهاب المحفظة اللاصق هو مرض شائع يؤثر على مفصل الكتف تأثيره شديد جدًا ويزداد سوءًا إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب وعادة ما يصيب الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40-60 عامًا، والذين يعانون من مرض السكري والغدة الدرقية والقلب كما تعاني النساء أكثر من الرجال من هذا المرض.

أعراض الكتف المتجمد

يعاني المرضى من آلام وتيبس في الكتف تشمل الأعراض السابقة عدم القدرة على رفع الذراعين فوق الرأس ومد اليد تعاني حركات الذراع البسيطة بعد التعرض للاصطدام لا يؤثر على أي مفاصل أخرى في جميع أنحاء الجسم.

سبب هذا الاضطراب غير معروف يحدث التعافي في معظم الحالات ، على الرغم من أن بعض القيود قد تظل قائمة في بعض الحالات.

علاج الكتف المتجمد

هناك علاجات متنوعة متاحة مثل العلاج الطبيعي والعلاجات الطبية مثل حقن الكورتيكوستيرويد داخل المفصل وإطلاق المحفظة بالمنظار والجراحة ومع ذلك ، يلتزم الأطباء بالتوصية بالأدوية لعلاج المرض عندما لا تتحسن الحالة وتؤدي إلى صعوبة الحركة بعد 3-6 أشهر، يلزم إجراء عملية جراحية.

ومع ذلك ، فإن اختيار الأساليب التقليدية يساعد في معظم الوقت تظهر التحسينات في حالة الكتف المتجمدة فقط بمساعدة التمارين الصحيحة والعلاج الطبيعي.

يفضل معظم المهنيين الطبيين اقتراح العلاج الطبيعي لتخفيف آلام الكتف المتجمدة قد تساعد بعض تمارين الإطالة أيضًا في تقليل الضيق في الكتف المصاب.

تجمد الكتف