شكرا لقرائتكم خبر عن 9 طرق سريعة للتخلص من إجهاد العين.. منها تجنب فرك عينيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تؤدي الأنشطة البصرية المطولة وقلة النوم وأي نشاط آخر قد يتطلب من العينين الحفاظ على تركيز مكثف لفترة من الوقت إلى إجهاد العين أو ألم في العين، ومهما كان السبب، إذا كنت تجد صعوبة في إبقاء عينيك مفتوحتين هذه الأيام، فيمكن أن تكون عيناك متعبة وتحتاجان إلى الراحة لكن الراحة لا تكفي دائمًا، فأنت بحاجة أيضًا إلى اتباع بعض النصائح للتخلص من إجهاد العين، بحسب موقع "health".

إرهاق العين أو تعبها قد يحدث بسبب الإفراط في استعمالها وقد ازداد هذا بشكل خاص في الآونة الأخيرة بسبب قيود كورونا كان الناس مقيمين في المنزل واضطروا إلى العمل من المنزل، وأخذ دروس عبر الإنترنت وحتى قضاء أوقات فراغهم في المنزل أدى هذا إلى زيادة وقت الشاشة للجميع بشكل ملحوظ يؤدي المزيد من الوقت أمام الشاشة إلى إجهاد رقمي وأعراض جفاف العين .

9 نصائح للتخلص من إجهاد العين1. تقليل وقت الشاشة

تشير دراسة نشرت في JAMA Ophthalmology إلى أن قصر النظر (حالة تظهر فيها الأجسام القريبة بوضوح، ولكن لا تظهر الأشياء البعيدة) كان مصدر قلق متزايد أثناء وباء كورونا، هذا يمكن أن يؤدي إلى إجهاد العين. لتقليل فرص المخاطرة، قم بتقليل وقت الشاشة كلما أمكن ذلك.

2. خذ فترات راحة متكررة أثناء العمل على الكمبيوتر

خذ فترات راحة متكررة أثناء العمل على الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر.

اتبع قاعدة 20:20:20 - كل 20 دقيقة أو نحو ذلك، خذ استراحة لمدة 20 ثانية وانظر إلى شيء ما على بعد 20 مترًا ، على سبيل المثال ، شجرة بالخارج أو ساعة عبر الغرفة إذا لم يكن هناك شيء آخر ، فابحث عن الشاشة وامض عينيك عدة مرات.

3. ضبط الإضاءة

قد يؤدي الضوء المحيط الساطع المفرط أو الضوء الأزرق القادم من الشاشات إلى مشاكل في خلايا الشبكية ، مما يؤدي إلى الألم والانتفاخ حول العينين.

استخدم الإضاءة المنتشرة أثناء استخدام الشاشات والقراءة تذكر أنه كلما كانت الغرفة أغمق ، كلما كانت الشاشة أصغر ، زاد الضغط على عينيك.

4. الحفاظ على وضع الجهاز فى مستوى العين

كن على دراية بموقفك أثناء القراءة أو استخدام الكمبيوتر المحمول، حافظ على الجهاز في مستوى العين ، ولا ترخي أو تميل على الكتاب أثناء القراءة والكتابة. يمكن أن يؤدي الاستلقاء واستخدام الأجهزة إلى زيادة الضغط.

5. ارتداء النظارات

تعد نظارات الكمبيوتر المضادة للوهج مفيدة لأولئك الذين يقضون ساعات طويلة أمام الشاشة بسبب ساعات العمل أو فصول المدرسة.

6. التركيز على النظام الغذائي والمكملات الغذائية

النظام الغذائي المتوازن الغني بالفواكه والخضراوات ضروري لصحة العيون ، خاصة للأطفال يُنظر إلى مرض جفاف العين على أنه أكثر شيوعًا في بعض النواقص (فيتامين د) وفي مرضى الغدة الدرقية شرب الكثير من السوائل في ظروف الصيف الحارة يحافظ أيضًا على رطوبة العينين وصحتها.

لا يوجد تمرين خاص للحفاظ على صحة العين، لكن الحفاظ على صحة الجسم عن طريق الجري والمشي وركوب الدراجات واليوجا وما إلى ذلك سيؤدي أيضًا إلى تحسين الدورة الدموية والعينين وتقوية عضلات عينيك.

8. تجنب فرك عينيك

حاول ألا تفرك عينيك دون داع أيضا ، لا تلمسهم بأيدي متسخة اغسل يديك دائمًا ثم المس عينيك، فرك عينيك بأيدي متسخة يمكن أن يتسبب في دخول العدوى والبكتيريا إلى عينيك.

9. فحص العين

قم بزيارة طبيبك في حالة تكرار الصداع أو الاحمرار أو حرق العين أو تشوش الرؤية من الأفضل عدم العلاج الذاتي ، على الرغم من أنه يمكن استخدام قطرات مرطبة للعين في حالة حدوث جفاف خفيف أو تهيج من الأفضل الوقاية من مرض جفاف العين وعلاجه قبل أن يصبح مزمنًا.

هل يمكن أن يكون ألم العين علامة على كورونا؟

نكتشف قائمة جديدة من العلامات والأعراض كل يوم للفيروس الجديد بمتغيراته الجديدة. ألم العين هو واحد منهم. وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة BMJ Open Ophthalmology ، كانت العيون المؤلمة هي المؤشر الأكثر أهمية لكورونا حيث أبلغ 16 % من الأشخاص عن هذه المشكلة كأحد أعراض كورونا.