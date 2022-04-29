نكسة لشركات التبغ الكبرى.. توصية أمريكية بحظر سجائر المنثول

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أبريل 2022 04:09 صباحاً - منذ ساعتين

أصدرت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية اليوم الخميس مقترحا طال انتظاره بحظر سجائر المنثول وذات النكهات وذلك في انتصار كبير لمناصري عدم التدخين، لكن المقترح قد يواجه معارضة شديدة من شركات التبغ الكبرى.

ولا يزال المقترح التاريخي لحكومة الرئيس جو بايدن، الذي يأتي بعد عام من إعلان الإدارة للخطة، بحاجة للمسات الأخيرة ويمكن أن يستغرق سنوات لتنفيذه.

وعلى مدى عقود كانت سجائر المنثول محل انتقاد الجماعات المناهضة للتدخين التي قالت إنها تساهم في زيادة الأعباء الصحية على مجتمعات السود وتلعب دورا في إغواء الشبان بالتدخين.

تمثل سجائر المنثول، المحظورة في كثير من الولايات بما فيها كاليفورنيا وماساتشوستس، أكثر من ثلث إجمالي الحصة السوقية للصناعة في الولايات المتحدة حتى مع انخفاض معدلات التدخين بشكل عام في أنحاء البلاد.

وقال ديرك جونسون رئيس الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين في بيان “اليوم هو انتصار كبير للإنصاف والعدالة ومخاوف الصحة العالمية”.

وقالت الإدارة إن كان هناك أكثر من 18.5 مليون مدخن لسجائر المنثول تبلغ أعمارهم 12 عاما فأكثر بالبلاد في عام 2019 مع معدلات استخدام مرتفعة بشكل خاص بين الشبان ومتوسطي العمر والأمريكيين من أصل أفريقي وجماعات وعرقية أخرى.

وقالت الإدارة إن دراسات قدرت تراجع التدخين 15 بالمئة خلال 40 عاما إذا ما حُظرت سجائر المنثول.

ويمكن لعامة الناس إرسال تعليقاتهم في الفترة من الخامس من مايو أيار إلى الخامس من يوليو تموز، وستقرر الإدارة إذا كانت ستصدر قرارا نهائيا بعد مراجعة ما يصلها من آراء.