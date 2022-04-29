شكرا لقرائتكم خبر عن مخاطر صحية قد تصيبك بسبب قضم الأظافر.. اعرف الحلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضم الأظافر من العادات السيئة التي يقوم بها العديد من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل التوتر والقلق، لكن قضم الأظافر في حد ذاته عادة غير صحية، ويمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى جعل أظافرك تبدو سيئة المظهر، كما قد يؤدي إلى بعض المشكلات الصحية، فى هذا التقرير نتعرف على الأسباب الكامنة وراء قضم الأظافر وسنقدم لك بعض الحلول لتجنب قضم أظافرك، بحسب موقع "health".

فيما يلي الأسباب التي تجعلك تقضم أظافرك

قبل أن تصل إلى الحل للتخلص من عادة قضم الأظافر، من المهم أن تنظر في الأسباب الكامنة وراء هذا السلوك.

عادة، لا يمكن رؤية هذه العادة الغريبة إلا عند الأطفال. ومع ذلك ، هناك بعض البالغين الذين لا يزالون غير قادرين على التوقف عن قضم أظافرهم أو تطوير هذه العادة في مرحلة البلوغ.

أسباب قضم الأظافر غالبًا ما تبدأ عندما تكون طفلاً وتستمر في مرحلة البلوغ وتشمل:

1. القلق والتوتر

القلق والتوتر هما أكثر أسباب قضم الأظافر شيوعًا يبدأ الأطفال بهذه العادة في سن مبكرة وبعد ذلك يمكن أن تنتقل إلى مرحلة البلوغ .

2. الملل

عادة ، يتعلم الكبار عدم المبالغة في هذه العادة في معظم الحالات لكن الفضول والملل يمكن أن يكون شيئًا يصعب التعامل معه ويمكن رؤية قضم الأظافر لدى بعض الأشخاص الذين لا يعرفون كيفية التعامل مع الملل والإحباط ووقت الانتظار.

3. الكمالية

أولئك الذين يتسمون بالبحث عن الكمال لديهم فرص أكبر لتطوير هذه الحالة، الكمالية مرتبطة بقضم الأظافر لأنها تؤدي إلى التوتر والقلق من كل شيء، في الواقع ، وجدت مجلة Scientific American Mind أيضًا أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من الكمال يمضغون أظافرهم أكثر مقارنة بالأشخاص الآخرين.

4. الوسواس القهري (OCD)

في بعض الحالات ، يمكن أن يكون قضم الأظافر المزمن من أعراض الوسواس القهري (اضطراب الوسواس القهري). بل يرتبط أحيانًا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، وقلق الانفصال ، ومتلازمة توريت ، ونادرًا ما يرتبط بالاكتئاب والاضطرابات النفسية.

5. الإحباط

قد يكون الأشخاص الذين يعضون أظافرهم من حين لآخر لأنهم محبطون أو قد يكونون في موقف لا يمكنهم التعامل معه مما يتسبب في قضم أظافرهم.

وجدت دراسة نشرت في Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry أن الإحباط هو أحد المشاعر الأربعة التي تسبب قضم الأظافر.

هل هناك أي خطر من قضم الأظافر؟

هذا السلوك لا يؤثر فقط على مظهر أظافرك ولكن يمكن أن يؤدي إلى عدد من المخاطر مثل:

* التهاب في أظافرك نتيجة الشد المستمر

* وجع حول الأظافر وأعلى الأصابع

* يمكن أن يؤثر قضم الأظافر أيضًا على صحة أسنانك

* نمو غير طبيعي للأظافر

* الأمراض التي تنتقل عن طريق البكتيريا والجراثيم من إصبعك إلى وجهك وفمك وبطنك

بشكل عام ، قضم الأظافر يضر بصحتك. حاول تجنبها قدر الإمكان.

كيف يمكنك التوقف عن قضم أظافرك؟

في معظم الحالات، يكون قضم الأظافر حميدًا ويمكن التغلب عليه بحزم وحافز للإقلاع عن هذه العادة تذكر أن معرفة سبب قضم الأظافر والعمل في هذا الاتجاه هو هدف رئيسي.

إليك كيفية التخلص من عادة قضم الأظافر:

1. تجنب الإجهاد

وفقًا لدراسة أجريت عام 2016 في جامعة تسمانيا ، فإن الاختلالات الفسيولوجية مثل التوتر والقلق تسبب قضم الأظافر وبالتالي يمكن أن يساعد الحد منها في التخلص من عادات قضم الأظافر لتقليل مستوى التوتر باتباع أسلوب حياة صحي مع تقنيات اليوجا والتأمل والاسترخاء يمكن أن تساعد.

2. ضعي طلاء أظافر مُر المذاق

يمكن استخدام طلاء الأظافر أو الضمادات أو استخدام القفازات في البداية يمكنك أيضًا وضع الخل لأنه له طعم مر ويمكن أن يساعدك على تجنب قضم الأظافر.

3. كرة الإجهاد

كلما شعرت برغبة في قضم أظافرك، شتت نفسك بإبقاء يديك مشغولتين وبعيدًا عن فمك.

4. حافظ على تقليم الأظافر

تحديد وقت من الأسبوع لقص الأظافر / عمليات تجميل الأظافر يمكن أن يخفف من إجهاد كمال الأظافر.

قد تتطلب بعض الحالات العلاج المعرفي السلوكي (نوع من العلاج النفسي) أو حتى إدارة طبية.