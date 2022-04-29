شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعرف أن آلام المفاصل المستمرة لديك علامة على كورونا طويل الأمد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد آلام المفاصل واحدة من علامات الإصابة بفيروس كورونا طويل الأمد، حيث تستمر أعراضه بعد التعافى من الفيروس لأشهر عديدة، وغالبًا ما يزور الأشخاص الذين يعانون من كورونا الطويل الأمد الأطباء لتقديم شكاوى بشأن مشاكل الكتف والرقبة والظهر والركبة، فى هذا التقرير نتعرف على كيف تعرف أن آلام المفاصل المستمرة لديك هي علامة على كورونا طويل الأمد؟، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

تعد آلام العظام والمفاصل والعضلات من العلامات الشائعة لفيروس كورونا، بينما قد يتعافى البعض في غضون أيام قليلة بعد الإصابة، قد يضطر البعض الآخر إلى التعامل معها لعدة أشهر حتى بعد التعافي من العدوى الأولية.

يمكن أن تجعل المشكلة الصحية من الصعب عليهم البقاء نشطين، مما يزيد من حدة الألم وتيبس المفاصل ويسبب ضعف العضلات حتى الأنشطة الأساسية مثل الوقوف والتسلق أو الإمساك بأي شيء أو تحريك الرأس قد تصبح صعبة.

أعراض آلام المفاصل الناتجة عن كورونا

كشف بعض الأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل المرتبطة بكورونا أن الألم الذي يصيبهم يأتي ويذهب، يستمر لبعض الوقت حتى قبل أن تتحسن الحالة بشكل دائم.

بالنسبة للآخرين ، يكون الألم مصحوبًا بمشاعر غريبة أو متغيرة مثل التنميل أو دبابيس وإبر في الذراعين أو الساقين. من بين كل ذلك، يشير الخبراء إلى أن آلام الكتف والذراع هي الشيء الذي يزعج الناس أكثر من عدوى ما بعد كورونا ، وخاصة أولئك الذين كانوا في المستشفى.

علامات شائعة أخرى لفيروس كورونا طويل الأمد

آلام المفاصل هي إحدى علامات مرض كورونا طويل الأمد قائمة الأعراض التي يعاني منها الأشخاص بعد الإصابة الأولية طويلة جدًا، فيما يلي بعض العلامات الشائعة لفيروس كورونا الطويل الأمد:

-الحمى

- التعب والإعياء

-ضيق التنفس

-السعال

-ألم الصدر

-ضباب الدماغ

-مشاكل النوم

-ألم عضلي

-ضربات القلب

-فقدان حاسة الشم أو التذوق

-الاكتئاب أو القلق

-دوخة

ماذا يجب أن تفعل

إذا لم يتحسن ألم عضلاتك أو كان يؤثر عليك أكثر من أي وقت مضى ، تحدث إلى طبيبك قد يصف لك بعض الأدوية ويطلب منك القيام ببعض التمارين الخفيفة لتقليل تصلب المفاصل والعضلات.

حتى لو كان هذا مؤلمًا ، فلا تجلس بهدوء ، فهذا سيزيد الأمر سوءًا. خطط ليومك بعناية وانخرط في بعض الأنشطة المعتدلة.

يمكنك المشاركة في الأنشطة المنزلية مثل البستنة أو الطبخ أو نفض الغبار حتى أداء التمارين منخفضة التأثير مثل اليوجا والتمدد يمكن أن يساعدك في التعامل مع مشاكل آلام المفاصل.

تجنب الأنشطة عالية التأثير مثل رفع الأثقال أو الجري لأنها قد تضع ضغطًا غير ضروري على مفصلك ، مما يزيد من حدة الألم

لا تبقى في نفس الوضع لفترة طويلة استمر في تغيير وضعك لتجنب تصلب العضلات.