شكرا لقرائتكم خبر عن عصير الليمون أم خل التفاح.. أيهما أفضل لفقدان الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ماء الليمون وخل التفاح من أكثر الأشياء شهرة لمن يريد إنقاص الوزن، حيث يبدأ البعض يومهم بأحد هذه المشروبات لبدء روتين إنقاص الوزن اليومي، إنها تساعد على إزالة السموم من الجسم وهي مليئة بالفيتامينات والمعادن والإنزيمات، لكن هل تساءلت يومًا ما إذا كان أحدهما أفضل من الآخر؟ أو هل هناك فرق بين ماء الليمون وخل التفاح؟.. هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية، بحسب موقع "health".

الفوائد الصحية لشرب ماء الليمون

يعتبر الليمون مصدرًا رائعًا لفيتامين C وهو أحد مضادات الأكسدة الأولية التي تساعد على حماية خلاياك من إتلاف الجذور الحرة.

فيتامين سي مفيد أيضًا لقلبك لأنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.

ماء الليمون مفيد في الهضم من خلال العمل كملين في الصباح ويساعد في منع الإمساك لهذا السبب يفضل الكثير من الناس تناوله في الصباح، لأنه يساعد على تنشيط الجهاز الهضمي ويمنع تراكم السموم في الجسم كما أنه جيد لتقوية جهاز المناعة.

الفوائد الصحية لشرب خل التفاح

بالنسبة للكثيرين، يعتبر خل التفاح من المشروبات المفضلة لفقدان الوزن خل التفاح له العديد من الفوائد الصحية أيضًا. يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم. أظهر خل التفاح إمكانات كبيرة في تحسين حساسية الأنسولين ويساعد على خفض استجابات السكر في الدم بعد الوجبات.

هناك أيضًا دراسات تظهر أن خل التفاح مفيد في إنقاص الوزن. ومع ذلك ، من المهم أن تتذكر أن إضافة خل التفاح فقط إلى نظامك الغذائي لن يساعد في تقليل وزنك يجب أن يكون هناك أيضًا نظام غذائي سليم وعادات تمارين رياضية لرؤية التغييرات المرئية.

هل أحدهما أفضل من الآخر لفقدان الوزن؟

لماء الليمون وخل التفاح فوائد صحية مماثلة لذلك، غالبًا ما يتم الخلط بين الناس حول أي من الاثنين يجب عليهم تناوله إذا كنت قد بدأت للتو في رحلة إنقاص الوزن ، فستكون مياه الليمون هي الخيار الأفضل إنه ألطف على صحة أمعائك ولا يسبب ردود فعل مثل الحموضة لدى الأشخاص الحساسين. نكهته الطازجة تجعل من السهل تضمينه في نظامك الغذائي ويجعل شربه عادة.

إذا اخترت خل التفاح ، فتذكر أن تخففه يمكن أن يكون أحيانًا قويًا جدًا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية وجهاز هضمي حساس.

في حين أن هذه المشروبات قد تساعدك في إنقاص الوزن، إلا أنها لا ينبغي أن تكون الحل الوحيد لك يجب أن يكون لديك دائمًا نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام لإحراز بعض التقدم في تقليل وزنك.

تذكر أيضًا أن الاستهلاك المنتظم للمشروبات الحمضية مثل ماء الليمون وخل التفاح يمكن أن يضر بمينا أسنانك أيًا كان الخيار الذي تريده، لا تبالغ فيه تناوله باعتدال.