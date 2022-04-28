شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو سرطان الفم وما أبرز أعراضه.. منها آلام الفك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الفم هو النمو غير المنضبط للخلايا غير الطبيعية في تجويف الفم، وفقا لموقع " healthline"، ينتمي هذا المرض إلى المجموعة الأوسع من سرطانات الرأس والرقبة وفي معظم الحالات لا يختلف علاجه تمامًا عن السرطانات الأخرى.

يتشكل سرطان الفم عندما تمر الخلايا في الشفاه أو الفم بطفرات غير طبيعية في الحمض النووي التي تخبر الخلايا بما يجب أن تفعله، يتطور سرطان الفم في الأجزاء التالية:

سقف الفم

لسان

اللثة

شفه

البطانة الداخلية للخدين

أرضية الفم - تحت اللسان

عندما تتراكم الخلايا السرطانية غير الطبيعية في الفم، يمكن أن تشكل ورمًا يمكن أن يكون حميدًا أو خبيثًا، يمكن أن ينتشر الورم أيضًا إلى الرأس والرقبة وبقية الجسم إذا تُرك دون علاج.

يتطور سرطان الفم عادة في الخلايا المسطحة والرقيقة الموجودة في الشفاه وداخل الفم، إذا لم تكن متأكدًا مما يمكن أن يكون عليه الشعور بسرطان الفم ، فقم بإلقاء نظرة على الأعراض التالية للمرض.

القروح:

تقرحات الفم شائعة ، لكنها قد تكون مرتبطة أحيانًا بسرطان الفم. قليلا من الأنواع القروح التي هي سبب القلق هي:

بقع بارزة أو بيضاء أو رمادية ناتجة عن صدمة أو تلف في الفم أو بسبب التدخين

Erythroleukoplakia - رقعة على اللثة واللوزتين واللسان وبطانة الفم وهي مزيج من اللونين الأبيض والأحمر الذي يستمر لأكثر من 14 يومًا

قروح كانكر - مركز أبيض أو أصفر داكن مع حواف حمراء

صعوبة في البلع:

صعوبة في البلع وعسر البلع مرتبط بسرطان متقدم أو ورم ملحوظ في الفم أو الحلق. إذا لاحظت هذا ، تحدث إلى الطبيب في أسرع وقت ممكن.

الأسنان المترهلة:

يجب أن تكون الأسنان المترهلة ، حتى عند كبار السن ، مدعاة للقلق. لهذا السبب يوصى بالامتناع عن تناول الكحول أو مضغ التبغ أو تدخينه.

آلام الأذن أو الفك:

من أعراض سرطان الفم الشعور بعدم الراحة والألم في الأذنين والفكين، يمكن أن يضغط الورم أحيانًا على الأعضاء الداخلية وقد يؤدي إلى التهاب في الفم أو الأذن.