نصائح للعناية بالشعر والبشرة في شهر رمضان المبارك

بيروت - نادين محمد - العناية بالشعر والبشرة وصحتهما خلال شهر رمضان المبارك لا تقلّ أهميةً عن اتباع نظامٍ غذائيّ صحيّ، ما يعني ضرورة أن تكوني على اطلاعٍ بأفضل سبل الاهتمام بصحة جمالك الخارجي، المناسبة لكل نوعٍ من البشرة، وذلك لمساعدتها على التخلّص من السموم خلال شهر رمضان المبارك.

المعلوم أنّ الصيام عن الطعام لساعاتٍ طويلة خلال اليوم، إلى جانب تناول كميةٍ قليلة من السوائل، يمكن أن يؤثرا سلبًا على صحة بشرتك، ويتسببا بشكلٍ خاص بجفافها وبهتان لونها. الدكتورة سلوى أبو راشد، اختصاصية الأمراض الجلدية في "كوزمسيرج" تشاركك بعض الأسرار والتقنيات الفعالة لحماية بشرتك والحفاظ على صحتها أثناء الصيام خلال شهر رمضان الكريم.

حقن الفيتامينات الوريدية

أثناء الصيام، يحدث ما يمكن وصفه بالاضطراب الطفيف في السوائل وعمل "الإلكتروليتات" (موادّ تحتوي على أيونات حرّة). في هذه الحالة، يمكن اعتماد حقن الفيتامينات الوريدية، بعد الإفطار، ليستعيد الجسم توازنه السليم ويحصل على الكمية اللازمة من السوائل التي يحتاج إليها.

مكمّلات الفيتامين

إلى جانب الطعام، من المهم تناول الفيتامينات عن طريق الفم، حيث تحتوي المكمّلات الغذائية المخصصة لصحة البشرة على الفيتامينات C و A، بالإضافة إلى الزنك وأوميغا 3، ويُنصح بها أثناء الإفطار أو السحور.

مستحضرات الترطيب

خلال شهر رمضان الكريم، تصاب البشرة بالجفاف، ما يستدعي الحاجة إلى ترطيبها بالكريمات والمستحضرات الخاصة. ننصحك أيضاً بشرب ثمانية أكواب من الماء على الأقل، بين الإفطار والسحور.

العناية بالشعر

لأفضل عنايةٍ بالشعر، اختاري أنواع الشامبو المناسبة لطبيعته، ولا تتردّدي في الخضوع لجلساتٍ علاجية له، مثل "الميزوثيرابي" (الحقن بالأنزيمات أو الفيتامينات)، أو حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية prp.

العناية بالوجه

قد يتسبّب الصيام ببعض الاضطرابات الهورمونية الطفيفة، ما يؤدّي إلى ظهور البثور، مثل حبّ الشباب. للعناية بالبشرة الدهنية، ننصح بعلاجاتٍ خاصة للوجه، تحتوي على "أحماض ألفا هيدروكسي"، إلى جانب التقشير السطحي الخفيف.

الميزوثيرابي

من المفيد إجراء جلسة "ميزوثيرابي" للبشرة، أو حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية prp، والتي يمكنها أن تساعد كثيراً في شدّ البشرة وإزالة الخطوط الدقيقة منها.

العناية بصحة اليدين

قد تُصاب اليدان بالجفاف، أثناء الصيام، وفي هذه الحالة تفيد جلسة تنشيط للبشرة فيهما.

العناية بالشفاه

لتجنّب جفاف الشفتين وأصابتهما بالتشقّق، استخدمي حقن "حمض الهيالورونيك" لترطيبهما.

أهمية استخدام واقي الشمس

من المعروف أنّ التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يساهم في شيخوخة الجلد، ما يؤكد أنّ استخدام الواقيات من الشمس مسألةٌ ضرورية للغاية. للحصول على حمايةٍ جيدة، استخدمي واقياً من الشمس بمؤشر SPF30 أو أكثر.

تجديد البشرة

مع الاستعداد لقرب حلول عيد الفطر السعيد، يمكنك إجراء بعض لمسات العناية بالبشرة، باستخدام "البوتوكس"، وحِقن تجديد أو شدّ الجلد، والحشو، مع الإشارة إلى أنّ الفيتامين C ضروريّ أيضاً لإشراقة البشرة وتجديد شبابها.

