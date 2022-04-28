ألم تحت القفص الصدري الأيسر: 3 أسباب غير متوقعة تعرفي إليها

بيروت - نادين محمد - عادةً ما يرتبط الألم الموجود أسفل القفص الصدري الأيسر بعدوى أو التهاب في المعدة أو إصابة أي أعضاء أخرى موجودة على الجانب الأيسر من الجسم مثل القلب أو الطحال أو البنكرياس أو الرئة أو الكلية اليسرى. يمكن أن يكون هذا الألم بسبب مشكلة صحية أقل خطورة، مثل التهاب الغضروف الضلعي أو التهاب المعدة أو حصوات الكلى.

يمكن أن يكون الألم في الأعضاء المصابة بالجانب الأيسر مفاجئاً، وقد يكون مصحوباً بأعراض أخرى مثل الغثيان والقيء وصعوبة التنفس أو زيادة الألم مع الحركة أو السعال أو العطس.

يمكن أن يكون هذا النوع من الألم علامة على وجود مشكلة في الجهاز التنفسي، وفي الحالات الأكثر خطورة، يمكن أن يشير إلى نوبة قلبية.

لذلك، إذا كان الألم شديداً جداً أو استمر لأكثر من يومين، فمن المستحسن أن تطلب العناية الطبية للتقييم لبدء العلاج المناسب كما هو محدد.

الأسباب الأكثر شيوعاً للألم تحت القفص الصدري الأيسر هي كما يلي:

1. التهاب الغضروف الضلعي

يمكن أن يحدث هذا الالتهاب بسبب العدوى أو التهاب المفاصل. يمكن أن تشمل الأعراض ألماً في الجانب الأيسر في الصدر يشبه النوبة القلبية، وشعوراً بالضغط تحت القفص الصدري، وألماً موضعياً في عظام ضلع أو أكثر، وألماً يزداد مع التنفس أو السعال.

للتحكم في تلك الأعراض المزعجة يجب أن نقلل من نشاطنا مع وضع كمادات دافئة على أي منطقة مؤلمة وتجنب أي حركة يمكن أن تزيد الألم سوءاً، مثل حمل أشياء ثقيلة أو ممارسة أي رياضة. من المهم طلب المشورة من الطبيب، الذي قد يوصي بأدوية مثل مضادات الالتهاب أو العلاج الطبيعي والتمدد.



2. التهاب البنكرياس

التهاب البنكرياس هو التهاب يصيب البنكرياس، وهو عضو يقع خلف المعدة مسؤول عن إنتاج الإنزيمات الهضمية وهرمونات مثل الإنسولين، ويمكن أن يسبب هذا الالتهاب ألماً شديداً تحت القفص الصدري الأيسر يمكن أن ينتشر إلى الظهر. تشمل الأعراض الأخرى لالتهاب البنكرياس الغثيان والقيء والحمى.

عادةً ما يكون السبب الأكثر شيوعاً لالتهاب البنكرياس، ولكن يمكن أيضاً أن يكون سببه عدوى فيروسية (مثل الحصبة أو النكاف) أو حصوات المرارة أو التليف الكيسي أو استخدام بعض الأدوية (مثل الليراجلوتيد أو اللوسارتان أو الكورتيكوستيرويدات).

يمكن أن تساعد التغييرات في النظام الغذائي (مثل تجنب الأطعمة الدهنية) في تقليل مخاطر الإصابة بنوبات التهاب البنكرياس.

3. حصوات الكلى

تحدث حصوات الكلى عندما تتصلب رواسب الكالسيوم والملح وتتحول إلى كتل شبيهة بالحجر. يمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم تدفق البول، مما قد يؤدي إلى ألم عميق في الظهر قد ينتقل إلى الأمام وإلى أعلى باتجاه ضلوع الجانب المصاب.

يمكن أن تظهر أعراض أخرى، مثل الحرقان مع التبول، والغثيان، والقيء، والحمى فوق 38 درجة مئوية، أو الدم في البول. تكون حصوات الكلى أكثر شيوعاً عند الرجال البالغين، ولكنها قد تحدث عند النساء والأطفال. أحد الأسباب الرئيسية لحصوات الكلى هو قلة تناول السوائل.

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