على مائدة عيد الفطر..6 مشروبات تمنحك الشبع وتحرق الدهون

بيروت - نادين محمد - هل تبحثين عن مشروبات فعالة لنسف الدهون بعد تناول الأطعمة الدسمة على مائدة عيد الفطر من كحك وبسكويت؟

إليك مشروبات فعالة للتخلص من الكرش نهائياً بمشروبات تخسيس مجربة لإنقاص الوزن بشكل أسرع عند الرجال والنساء، لذلك كل ما عليك فعله هو تناول هذه المشروبات وسترين الفرق بنفسك.

وهما أهم مكونين يجب تناولهما معاً على مائدة عيد الفطر، فهما يساعدان على تقليل الكرش في فترة وجيزة، كل ما عليك فعله هو تحضير لتر من الماء وإضافة ربع كوب من عصير الليمون إليها وتناولهما خلال النهار. بهذه الطريقة يكون جسمك قادراً على التخلص من الكرش نهائياً.

2- الشاي الأخضر لإنقاص الوزن والتخلص من الكرش

تناول الشاي الأخضر مفيد جداً لصحتك؛ حيث يساعد على التخلص من دهون الجسم ويحسن قدرة الجسم على حرق الدهون المتراكمة، بالإضافة إلى محاربة الشيخوخة، لذلك يفضل تناول كوب من الشاي الأخضر يومياً لفقدان الوزن بسبب محتواه العالي من مضادات الأكسدة التي تساعد في زيادة التمثيل الغذائي.

3-العسل للتخلص من الكرش

يستخدم العسل للتخلص من الدهون، والعسل بديل جيد للسكر ويستخدم في القهوة أو الشاي، أو كمادة مذابة في الماء الساخن والليمون؛ لتسريع عملية التمثيل الغذائي.

4-النعناع لفقدان الوزن

النعناع من أفضل الوصفات والمشروبات التي تلعب دوراً مهماً في إنقاص الوزن، حيث يعمل لسد الشهية، بالإضافة إلى تعزيز عملية الهضم. يفضل تناول كوب من النعناع قبل الوجبتين الرئيسيتين لهضم أسرع على مائدة عيد الفطر.

المكونات:

ملعقة كبيرة من أوراق النعناع الطازجة أو المجففة.

كأس من الماء.

الطريقة:

1-نغلي كمية الماء ثم نضيف النعناع المجفف، ونتركه لينقع لمدة 10 دقائق، ونقوم بتغطية الكوب أخيراً نقوم بالتصفية والشرب.



5-عصير جريب فروت

يساعد تناول الجريب فروت على فقدان الوزن ومنحك الشبع، فهو يحتوي على كم كبير من الألياف التي تساعد على حرق الدهون وإنقاص الوزن.

6-عصير الخضروات

في حين أن الفاكهة يمكن أن تحتوي على نسبة عالية من السكر، فإن تناول بعض عصير الخضروات قد يكون طريقة رائعة لمنحك الشبع وإنقاص الوزن.

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