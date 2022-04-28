شكرا لقرائتكم خبر عن متى يجب إجراء فحوصات الأسنان الدورية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع الرعاية المناسبة، يمكن أن تظل أسنانك ولثتك بصحة جيدة طوال حياتك كلما كانت أسنانك ولثتك أكثر صحة، قل خطر إصابتك بتسوس الأسنان وأمراض اللثة، فى هذا التقرير نتعرف على متى يجب إجراء فحوصات الأسنان، بحسب موقع " medicinenet".

نصائح للتنظيف بالفرشاة

استخدم الفرشاة مرتين في اليوم على الأقل إذا استطعت، اغسل أسنانك بالفرشاة بعد كل وجبة. يزيل التنظيف طبقة البلاك ، وهي طبقة من البكتيريا تلتصق بالأسنان عندما تتلامس البكتيريا الموجودة في البلاك مع الطعام ، فإنها تنتج الأحماض. تؤدي هذه الأحماض إلى تسوس الأسنان.

ضع فرشاة الأسنان على الأسنان بزاوية 45 درجة على خط اللثة.

حرك الفرشاة عبر الأسنان بحركة دائرية صغيرة. استمر بهذه الحركة لتنظيف سن واحد في كل مرة احتفظ بأطراف الشعيرات على خط اللثة تجنب الضغط بقوة، بحيث تكون الشعيرات مستوية على الأسنان. (فقط أطراف فرشاة الأسنان تنظف الأسنان). دع الشعيرات تصل إلى الفراغات بين الأسنان.

استخدم الفرشاة في الجزء العلوي من أسطح المضغ للأسنان. تأكد من وصول الشعيرات إلى التجويفات والشقوق.

استخدم نفس الحركة الدائرية الصغيرة لتنظيف الجزء الخلفي من الأسنان العلوية والسفلية - الجانب الذي يواجه اللسان.

لتنظيف الجزء الداخلي من الأسنان الأمامية السفلية ، قم بزاوية الرأس في وضع لأعلى ولأسفل باتجاه الجزء السفلي من داخل الفم وحرك فرشاة الأسنان في دائرة صغيرة.

بالنسبة للجزء الداخلي من الأسنان الأمامية العلوية ، قم بزاوية الفرشاة في وضع لأعلى ولأسفل مع توجيه طرف الرأس نحو سقف الفم. حرك فرشاة الأسنان في دائرة صغيرة.

بعد غسل أسنانك بالفرشاة لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق ، اشطف فمك بالماء.

استبدل فرشاة أسنانك بفرشاة جديدة كل 3 إلى 4 أشهر.

نصائح لاستخدام الخيط

استخدام الخيط مرة في اليوم يخلصك من الطعام بين الأسنان، حيث لا تستطيع فرشاة أسنانك الوصول إليها، إذا بقيت البلاك بين الأسنان ، يمكن أن تتصلب وتتحول إلى الجير ، والتي يجب إزالتها بواسطة طبيب الأسنان.

نصائح للأكل الصحيح

تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة ولكن قلل من تناول الأطعمة التي تحتوي على السكريات والنشويات. تنتج هذه الأطعمة معظم الأحماض في الفم وكلما طالت مدة بقائها في الفم ، زادت قدرتها على إتلاف الأسنان.

تعتبر "الحلوى " ضارة بشكل خاص لأنها تبقى في الفم لفترة طويلة.

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة السكرية إلى تسوس الأسنان لأن معظم الناس لا يفرشون أسنانهم بعد الوجبات الخفيفة. الأطعمة النشوية الخفيفة ، مثل رقائق البطاطس ، تلتصق بالأسنان. تجنب تناول الوجبات الخفيفة مثل:

الحلوى والبسكويت والكعك والفطيرة

اللبان المحتوى على السكر

مقرمشات وأعواد خبز ورقائق البطاطس

الفواكه المجففة والزبيب

فحوصات الأسنان

قم بزيارة طبيب أسنانك مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر للحفاظ على صحة الأسنان واللثة ، من المهم إجراء فحوصات منتظمة وتنظيفات احترافية.

يجب عليك أيضًا مراجعة طبيب أسنانك إذا كنت تعاني من ألم في أسنانك أو فمك أو نزيف أو تورم في اللثة.

يمكنك أيضًا أن تسأل طبيب أسنانك عن مواد منع تسرب الأسنان. مانع التسرب هو مادة تستخدم لتغطية السطح العلوي للأسنان ومضغها. يحمي هذا الطلاء السن من التسوس وعادة ما يستمر لفترة طويلة.