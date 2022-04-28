شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل.. اعرفى تأثيره وازاى تتعاملى معاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحمل من أجمل التجارب التى تمر بها المرأة فى حياتها، ولكن يمكن أن تتعرض النساء لمضاعفات مختلفة أثنائه، والتي يمكن أن تهدد حياتهن في كثير من الأحيان.ارتفاع ضغط الدم يُعرف أيضًا باسم القاتل الصامت، عندما يقترن بالحمل، يمكن أن يكون أحد أخطر المضاعفات التي يمكن أن تؤثر على الأم والطف.

وفقا لموقع Times Nowفإن تسمم الحمل يعني ارتفاعا مفاجئا فى ضغط الدم بعد الأسبوع العشرين من الحمل، فإن هذه الحالة يمكن أن تؤثر سلبًا على الكلى والكبد والدماغ لدى المرأة الحامل، إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب ، يمكن أن تتحول تسمم الحمل، مما يؤدي إلى تلف الأعضاء، والنوبات، وحتى الموت ".

العلامات والأعراض

قد تشمل بعض أعراض تسمم الحمل لدى النساء ما يلي:

زيادة البروتين في البول مشاكل في الرؤية صداع وألم في الصدر الغثيان أو القيء وجع بطن مشاكل في التنفس ضعف وظائف الكبد

عوامل الخطر والأسباب

قد تشمل عوامل الخطر لتسمم الحمل العمر، والتاريخ العائلي، وتسمم الحمل أثناء الحمل السابق، والحمل المتعدد، وما إلى ذلك، بعض أسباب تسمم الحمل هي:

ارتفاع ضغط الدم المزمن

مرض كلوي

داء السكري

بدانة

ظروف المناعة الذاتية

التأثير على الطفل

تأثير تسمم الحمل على الطفل ، يمكن أن تكون هذه الحالة خطيرة على الطفل لأنها قد تؤدي إلى انفصال المشيمة المبكر (انفصال المشيمة المبكر عن الرحم). سيؤدي ذلك إلى نزيف حاد ويمكن أن يهدد حياة كل من الأم والطفل. يعد تقييد نمو الجنين والولادة المبكرة بعض المضاعفات الأخرى التي تنشأ بسبب تسمم الحمل ".

التأثير على الأم

المضاعفات الصحية الأخرى التي يمكن أن تسببها تسمم الحمل وقال: "تسمم الحمل يرتبط باحتباس السوائل وإفراز البروتين في البول مما قد يزيد من مخاطر الفشل الكلوي وأمراض الكلى في نهاية المرحلة، قد يعاني المرء أيضًا من مرض الكلى المزمن (CKD) ومرض الكلى في نهاية المرحلة (الداء الكلوي بمراحله الأخيرة) في وقت لاحق من الحياة ".

مراقبة ضغط الدم بشكل منتظم. يجب إبلاغ الطبيب بأي تغييرات في ضغط الدم .

اذهبى لإجراء اختبارات الدم التي ستساعدك على تقييم صحة الكلى والكبد .

تناولى الأدوية التي يصفها الطبيب فقط وتجنب الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية .

اختارى نظامًا غذائيًا متوازنًا مليئًا بالألياف والأطعمة منخفضة الدهون .

اشربى كمية كافية من الماء وتناول الفواكه الطازجة والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات والبقول .

تجنبى الأطعمة غير المرغوب فيها والدهنية والمعبأة والمعالجة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم .

قللى من تناول الكربوهيدرات والبطاطس وعصائر الفاكهة والكولا والحلويات والحلويات .

تمرنى بشكل يومي وتجنب التدريبات الشاقة. يمكنك الذهاب للمشي أو اليوجا أو التمارين الرياضية .

تحدثى إلى الطبيب قبل البدء في أي روتين للياقة البدنية .

حاولي الحفاظ على الوزن الأمثل أثناء الحمل.

إدارة تسمم الحمل