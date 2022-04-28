شكرا لقرائتكم خبر عن ما أهمية اختبار الحساسية وكيف يتم إجراؤه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحساسية هي في الأساس رد فعل شديد الحساسية لجهاز المناعة لديك تجاه مواد شائعة وغير ضارة مثل حبوب اللقاح، والطعام، والغبار، والعث، وما إلى ذلك مما يؤدي إلى ظهور أعراض شائعة للحساسية مثل سيلان الأنف وحكة في العين والعطس.

كيف يتم اختبار الحساسية؟

هناك العديد من الاختبارات المتاحة لتشخيص حالة الحساسية لديك وفقا لموقع " healthline"

الأجسام المضادة IgE - نظرًا لوجود زيادة في إنتاج الأجسام المضادة IgE ، فقد يقوم طبيبك باختبار الدم لإجمالي الأجسام المضادة IgE. الأكثر شيوعًا، قد ينصح طبيبك بعد ذلك بإجراء اختبار وخز الجلد.

اختبار وخز الجلد - في هذا الاختبار ، يتم اختبار رقعة من الجلد تحتوي على مسببات الحساسية المخففة بكميات صغيرة للتحقق من تفاعلات الحساسية باستخدام اختبار الحساسية الذي يساعد في تحديد سبب أعراض الحساسية لديك. يستغرق الأمر عمومًا من 15 إلى 20 دقيقة للحصول على النتائج. إنه غير مكلف إلى حد ما ولكن هناك احتمالية لظهور نتائج إيجابية كاذبة وكذلك نتائج سلبية خاطئة. قد تؤدي النتائج الإيجابية الخاطئة ، خاصة في حالة المواد المسببة للحساسية الغذائية ، إلى قيود غذائية غير ضرورية.

فحص الدم للحساسية

هناك بعض اختبارات الدم الأخرى المتوفرة والتي من شأنها التحقق من مخزون المواد المسببة للحساسية لديك بوخز واحد فقط. تم تصميم اختبارات الدم هذه خصيصًا للتحقق من مستويات الأجسام المضادة لمسببات الحساسية المختلفة.

لماذا إجراء اختبار الحساسية

إذا أظهر تقريرك أنك قد تكون مصابًا بالحساسية تجاه بعض المواد الغذائية ، فقد يضعك طبيبك أيضًا في اختبار تحدي الطعام، سيتم إعطاؤك أجزاء صغيرة من المواد الغذائية (المواد المسببة للحساسية المشتبه بها) وسيتم مراقبة تفاعلات الحساسية. إنه يؤكد ما إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الطعام أم لا.

لا تنطبق قاعدة "مقاس واحد يناسب الجميع" على الحساسية لأن مجموعة المواد المسببة للحساسية لدى الفرد تحدد العلاج المناسب لك. نظرًا لأنه أمر لا مفر منه ، يمكنك بالتأكيد تحسين نوعية حياتك باختيار الاتجاه الصحيح. ليس من الضروري أنه إذا كان أحد الوالدين يعاني من بعض الحساسية ، فقد يصاب الطفل بها أيضًا. أيضًا ، في بعض الأحيان نفترض شيئًا ما على أنه حساسية في حين أنه قد يكون مجرد عدم تحمل. لفهم ذلك ، يجب عليك استشارة أخصائي.