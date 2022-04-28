شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب لاستخدام واقي الشمس في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يؤدي التعرض المفرط للشمس إلى اسمرار الجلد فحسب، بل يتسبب أيضًا في مشاكل الجلد مثل البقع الداكنة، وفرط تصبغ الشمس، من الآن فصاعدًا، من المهم استخدام واقٍ من الشمس عندما تكونين في الداخل أو في الخارج.

ما هو واقي الشمس؟

وفقا لموقع " onlymyhealth"، فإن الواقي من الشمس، المعروف أيضًا باسم واقي الشمس أو كريم الشمس هو منتج موضعي واقٍ من أشعة الشمس للوجه والجسم يمتص أو يعكس بعضًا من أشعة الشمس فوق البنفسجية (UV). يعمل الكريم الواقي من الشمس على حماية البشرة من أشعة الشمس وحروق الشمس، والأهم من ذلك أنه يمنع فرص الإصابة بسرطان الجلد .

يساعد الاستخدام المستمر للواقي من الشمس أيضًا في إبطاء أو منع التطور المفاجئ للتجاعيد والبقع الداكنة والجلد المترهل.

كيف يعمل واقي الشمس؟

كريمات الوقاية من الشمس هي حلول للعناية بالبشرة تحتوي على مكونات نشطة تحمي خلايا الجلد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة للشمس، تعمل من خلال دمج المكونات النشطة الكيميائية أو الفيزيائية (أو مزيج من الاثنين معًا) لحماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

لماذا يجب استخدام واقي الشمس؟

قبل أن تتوجهى إلى الخارج للاستمتاع بالصيف، من الضروري وضع واقي من الشمس لمدة 15 دقيقة على الأقل قبل مغادرة منزلك، فيما يلي بعض منها مدرج حول سبب وجوب استخدام واقي الشمس دائمًا:

1. يحمي بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية

يتزايد خطر تعرض بشرتنا لضرر الشمس من الأشعة فوق البنفسجية الضارة كل يوم بسبب استنفاد طبقة الأوزون، سيؤدي تطبيق الواقي من الشمس إلى منع هذه الأشعة ، مما يقلل احتمالية الإصابة بحروق الشمس أيضًا.

2. يقلل من مخاطر الإصابة بسرطان الجلد

سرطان الجلد هو أكثر أنواع السرطان شيوعًا في الآونة الأخيرة، من خلال وضع واقي من الشمس يوميًا في الداخل والخارج ، قد يقلل المرء من خطر الإصابة بسرطان الجلد بمقدار النصف تقريبًا.

3. يساعد في الحفاظ على لون البشرة

يساعد الواقي من الشمس في منع تغير اللون والبقع الداكنة الناتجة عن أضرار أشعة الشمس ، مما يساعد في الحفاظ على لون بشرة أكثر نعومة وتوحيدًا. في حال كنت شخصًا تشعر أن بشرتك دهنية بعد واقٍ من الشمس ، قم بتغيير المنتج من الخصائص الأساسية له.

4. يمنع الشيخوخة المبكرة للجلد

تتسبب أضرار أشعة الشمس الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية الضارة في شيخوخة الجلد ، وهذا بدوره يتسبب في تلون الجلد عن طريق تكسير الكولاجين الذي يساهم في ظهور الخطوط والترهل والتجاعيد. أولئك الذين تقل أعمارهم عن 55 عامًا والذين يستخدمون واقي الشمس بانتظام لديهم فرصة أقل بنسبة 24 في المائة لتطوير علامات الشيخوخة هذه.

5. يقلل من الالتهابات

التعرض المفرط للشمس والأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يسبب احمرارًا شديدًا على الجلد و inframmation. يقلل وضع الكريم الواقي من الشمس من فرص التهاب واحمرار الجلد. ومع ذلك ، من المهم أيضًا اختيار واقي من الشمس يكون أيضًا حساسًا لبشرتك.