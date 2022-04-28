شكرا لقرائتكم خبر عن سحورك صحى فى رمضان.. أطعمة متنوعة يمكنك إضافتها على المائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجبة السحور من أهم الوجبات فى رمضان، لذا فإن تناول الطعام المناسب أمر مهم، لذا خلال شهر رمضان، تعرف على ما يجب أن تأكله أثناء السحور، بحسب ما نشر موقع مستشفى سنغافورة العام.

ما هي الأطعمة التي يجب أن تتناولها أثناء السحور؟للسحور

يجب أن يكون السحور مفيدًا لتوفير الطاقة الكافية لتستمر خلال ساعات الصيام الطويلة يجب أن تشمل السحور الأطعمة التالية:

-فواكه وخضراوات

تعتبر الفواكه والخضراوات غنية بالألياف ضرورية أثناء الصيام لأنها تزيد من الشعور بالامتلاء وتساعد على منع الإمساك كما أنها تحتوي على فيتامينات ومعادن ومواد كيميائية نباتية ضرورية لصحة جيدة.

الأرز وبدائله

تستغرق الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل الأرز البني والخبز الكامل وقتًا أطول للهضم، مما يساعد على الحفاظ على مستويات الطاقة لفترة أطول.

اللحوم وبدائلها

يعتبر الدجاج والأسماك منزوعة الجلد ومنتجات الألبان قليلة الدسم مصدرًا رائعًا للبروتين مع الحد من تناول الدهون. علاوة على ذلك، فهي تساعد في إصلاح وبناء أنسجة الجسم ، وبناء جهاز المناعة.

يساعد استهلاك منتجات الألبان عالية الكالسيوم أيضًا في الحفاظ على قوة العظام أولئك الذين لا يتحملون اللاكتوز يمكنهم اختيار الحليب الخالي من اللاكتوز أو حليب فول الصويا المدعم بالكالسيوم.