“التعرق الليلي” علامة لـ7 أمراض خطيرة.. ابرزها سرطان الدم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أبريل 2022 10:09 مساءً - منذ 19 دقيقة

آخر تحديث: 27 - أبريل - 2022 10:35 مساءً

يعود التعرق الليلي إلى عدة أسباب، فقد يكون علامة غير مقلقة بالنسبة للكثيرين خاصة في فترات عدم استقرار درجات الحرارة فيمكن أن يكون الجو باردا ما يدفعك إلى ارتداء مزيد من الملابس وبعد عدة ساعات قد ترتفع درجة الحرارة ومع النوم بملابس ثقيلة قد ينتج عنه التعرق الليلي ولذلك دائما ما يكون هناك مبرر غير مقلق يفسر أسباب التعرق أثناء النوم.

ويأتي من بين أسباب التعرق أثناء النوم، تناول وجبة طعام ثقيلة قبل النوم بأقل من ساعتين ما يعني أن الجهاز الهضمي يعمل أثناء النوم ما يسمح الجسم بإفراز المزيد من العرق أو تناول الأطعمة الغنية بالتوابل والكافيين في الليل والتي ينتج عنها زيادة في معدل ضربات القلب مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم الذي يمكن أن ينشط الغدد العرقية كما يمكن أن ينتج العرق في الليل أيضا بسبب التوتر والقلق.

وعلى الرغم من أن العرق أثناء النوم يعد أحد أسباب عدم النوم براحة وهدوء وجعل النوم أكثر صعوبة إلا أنها قد تكون علامة قاتلة وخطيرة تتخطى حدود تناول وجبة ثقيلة أو شرب الكافيين فهو مؤشر مشترك لعدد من الأمراض الخطيرة ومن أبرز هذه الأمراض بحسب موقع ” ذا صن” البريطاني.

1- التهاب البطانة الداخلية للقلب

2- فيروس نقص المناعة البشرية

3- سرطان الغدد الليمفاوية

4- سرطان الدم

5- سرطان نخاع العظم

6- “اللمفومة اللاهودجكينية”

نوع من السرطان الذي يبدأ في الجهاز اللمفاوي الذي يعد جزء من الجهاز المناعي المسؤول عن مكافحة الجراثيم في الجسم ويسبب الإصابة به نمو خلايا الدم البيضاء بشكل غير طبيعي وقد تكون أورام في مختلف أجزاء الجسم.

7- السكتة الدماغية

ولهذا يجب الانتباه لتحديد سبب هذا التعرق الليلي والتي تبدأ بالابتعاد عن التوتر والقلق مع تجنب تناول الأطعمة الثقيلة قبل النوم بساعتين على الأقل مع منع شرب الكافيين مع الحفاظ على درجة حرارة الجسم.