6 أمراض تكشف عنها العين.. أبرزها داء السكري وارتفاع ضغط الدم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ 32 دقيقة

يعاني معظم الناس من مشاكل في العين من وقت لآخر، وتميل مشاكل الرؤية إلى الزيادة مع تقدم العمر، وتظهر العديد من المشاكل الطفيفة التى لا تدوم طويلاً، ولكن هناك بعض من مشاكل العين الخطيرة التي يمكن أن تسبب أضراراً جسيمة للعيون، بما في ذلك فقدان دائم للرؤية.

ومن خلال فحص العين المنتظم، يمكن الكشف المبكر عن عدد من الحالات الصحية الخطيرة وعلاجها، لذلك لا ينبغي لأحد أن يتجاهل فحص العين لأنه أكثر بكثير من مجرد مراقبة الرؤية، وذلك حسب ما ذكره موقع ” healthline”.

يمكن لأطباء العيون تشخيص جميع أنواع الأمراض والحالات الطبية من خلال النظر إلى الشبكية، وهي الأنسجة الحساسة للضوء في مؤخرة العين، هناك العديد من الأمراض التي تخبرك عنها عيناك، ومن أهم هذه الأمراض التي أوضحها طبيب العيون:

داء السكري:

إذا كان لديك رؤية ضبابية أو متقلبة وألم في العين، فقد تكون هذه علامات مبكرة لمرض السكري النوع 1 والنوع 2، وتؤثر هذه الحالة على الشعيرات الدموية في شبكية العين وهي أحد الأسباب الرئيسية للعمى الدائم في جميع أنحاء العالم، ونادراً ما يتم اكتشاف مرضى تشوش الرؤية بداء السكري لأول مرة.

ارتفاع ضغط الدم:

يتسبب ارتفاع ضغط الدم في تشويش الأوعية الدموية الدقيقة في شبكية العين والتواءها مما قد يؤدي إلى حدوث نزيف داخل العين وفي شبكية العين وفقدان البصر، يمكن أن تكشف الفحوصات المنتظمة عن علامات التحذير وتؤدي إلى الاكتشاف المبكر والوقاية لأن مثل هذا الشخص معرض لخطر الإصابة بسكتة دماغية مدمرة.

ارتفاع مستوى الدهون:

إذا كانت هناك حلقة بيضاء أو رمادية أو زرقاء تظهر حول قزحية العين “النسيج الملون في مقدمة العين الذي يحتوي على التلميذ في المنتصف”، فهذه علامة على أن نسبة الكوليسترول لديك قد زادت وبدأت تتراكم في عينيك، إذا كان عمرك أقل من 40 عاماً، فمن الضروري فحص الدم للكشف عن فرط شحميات الدم لفهم ترسب الدهون في الدم.

مشاكل في الكبد:

إذا تحولت الصلبة “بياض العين” إلى اللون الأصفر ، فهذا يشير إلى أنك تعاني من بعض المشكلات الأساسية المتعلقة بالكبد، هذه الحالة ناتجة عن ارتفاع مستويات البيليروبين ، وهو الشيء الذي يصنعه الكبد أكثر إذا كان ملتهباً أو تالفاً.

الأمراض الالتهابية:

ترتبط الأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض الأمعاء الالتهابية والذئبة الحمراء والسل بالتهاب العين الذي يسمى التهاب القزحية والتهاب الأوعية الدموية في شبكية العين.

الالتهاب الملتحمة التحسسي:

تطلق المواد المسببة للحساسية مادة كيميائية تسمى الهيستامين في العين، مما يتسبب في تورم الأوعية الدموية في الطبقة الخارجية للعين، قد تصبح العين حمراء بسرعة وحكة ودامعة، تشمل الأعراض الأخرى لالتهاب الملتحمة التحسسي ما يلي:

حرقة في العيون

انتفاخ الجفون خاصة في الصباح

إفرازات خيطية في العين

اتسعت الأوعية الدموية في الطبقة الخارجية للعين