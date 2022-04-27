رجيم الماء يساعدك على فقدان الوزن والحماية من الأمراض

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أظهرت الدراسات أن صيام الماء يمكن أن يكون له فوائد صحية، على سبيل المثال، قد يقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة ويحفز الالتهام الذاتي، وهي عملية تساعد جسمك على تكسير الأجزاء القديمة من خلاياك وإعادة تدويرها.

ويعد رجيم الماء أو صيام الماء من أفضل أنواع الصيام الذي يساعدك على فقدان الوزن، وهو نوع من الصيام لا يمكنك فيه تناول أي شيء غير الماء وتدوم معظم فترات صيام الماء من 24 إلى 72 ساعة، ويجب ألا تتبع صيام الماء لفترة أطول من ذلك دون إشراف طبي.

ومن أبرز فوائد رجيم الماء، أنها قد تعمل على تعزيز عملية الالتهام الذاتي، وتشير العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن الالتهام الذاتي قد يساعد في الحماية من أمراض مثل السرطان والزهايمر وأمراض القلب، وذلك بحسب موقع “هيلث لاين” الطبي.

تظهر الأبحاث أن صيام الماء الأطول تحت إشراف طبي قد يساعد الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم على خفض ضغط الدم، وفي إحدى الدراسات، صام 68 شخصاً يعانون من ارتفاع ضغط الدم لمدة 14 يوماً تقريباً تحت إشراف طبي، وفي نهاية الصيام رأى 82٪ من الأشخاص أن ضغط الدم ينخفض إلى مستويات صحية “120/80 ملم زئبق أو أقل”، بالإضافة إلى ذلك كان متوسط الانخفاض في ضغط الدم 20 ملم زئبقي للضغط الانقباضي “القيمة العليا” و 7 ملم زئبقي للانبساطي “القيمة الأقل”، وهو أمر مهم.

في دراسة أخرى، صام 174 شخصاً يعانون من ارتفاع ضغط الدم بمعدل 10-11 يوماً، وفي نهاية الصيام، حقق 90٪ من الأشخاص ضغط دم أقل من 140/90 مم زئبق وهي الحدود المستخدمة لتشخيص ارتفاع ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك، كان متوسط الانخفاض في ضغط الدم الانقباضي “القيمة العليا” 37 ملم زئبقي كبير “15مصدر موثوق”.