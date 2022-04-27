اهمها الحماية من السرطان.. اليكم فوائد التوت الأسود

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

في تلك الفترة وخصوصا في فصل الربيع ينضج شجر التوت الاسود في كثير من الدول العربية، وتحديد في مصر، وهناك العديد من الفوائد للتوت الاسود المهمة لك ولصحته أسرتك، وفي هذا السياق نقدم ابرز فوائد التوت الاسود.

ويحتوي كوب واحد من التوت الأسود على 30.2 ملليجرام من فيتامين سي، وهو ما يعني نصف القيمة اليومية الموصي بها من هذا الفيتامين يوميا، حيث يساهم في زيادة امتصاص الحديد بالجسم وتكوين الكولاجين في العظام والأنسجة الضامة والأوعية الدموية، كما يساعد على التئام الجروح والوقاية من نزلات البرد، والحماية من السرطان، وذلك بحسب موقع “هيلث لاين” الطبي.

ويحتوي التوت الأسود على فيتامين k وهو السبب في عدم النزيف بغزارة عند الجرح، حيث يساعد الفيتامين على تجلط الدم، كام يلعب دورا في الوقاية من هشاشة العظام.

ويعمل التوت الأسود على تحسين صحة الدماغ والوقاية من فقدان الذاكرة الناتج عن التقدم في العمر، فهو يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، يساهم معدن المنجنيز في نمو العظام بشكل صحي، ويعمل على تقوية المناعة والوقاية من هشاشة العظام، والتحكم في معدل السكر في الدم، وتكوين الكولاجين والتئام الجروح، وهو متواجد بنسبة كبيرة في التوت الاسود.