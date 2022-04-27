4 أشياء يجب ألا تتجاهلها في رحلة إنقاص الوزن

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القاهرة - سامية سيد - واحدة من الشكاوى الأكثر شيوعًا التي يقدمها أولئك الذين يحاولون التخلص من الكيلوجرامات هي أنهم يستعيدون الوزن بالكامل بمجرد توقفهم عن النظام الغذائي وممارسة الرياضة التي كانوا يتبعونها، حتى أن البعض ينتهي بهم الأمر إلى اكتساب وزن أكثر مما فقدوه على مدار ستة أشهر أو عام، في هذا التقرير 4 أشياء يجب ألا تتجاهلها أبدًا عندما تكون في رحلة إنقاص الوزن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

4 أشياء يجب ألا تتجاهلها عندما تكون في رحلة إنقاص الوزنهل هناك تحسن في مستوى لياقتك؟

أول شيء هو أن تشهد تغييرات في مستوى اللياقة العامة من خلال إجراء بعض الاختبارات وأنت مرتاح في منزلك، تكشف هذه الاختبارات في الواقع عن مستوى لياقتك وكفاءة أعضائك الداخلية، يجب على كل فرد إجراء اختبارين للياقة البدنية:

-القرفصاء على الكرسي: في هذا ، عليك قياس عدد المرات التي يمكنك فيها الجلوس على كرسي بوضعية غير صحيحة والاستيقاظ دون الاستعانة بيديك.

-اختبار الجلوس والوصول: في هذا ، عليك الجلوس على كرسي ، ومد رجليك ومحاولة لمس أصابع قدميك عن طريق مد يديك.

هل هناك تحسن في نسبة الخصر إلى الورك؟

الحيلة الثانية هي قياس نسبة الخصر إلى الورك بشبر واحد يساعد على فهم إجمالي الدهون المفقودة خلال رحلة إنقاص الوزن بأكملها، لأن فقدان الدهون أكثر أهمية من فقدان الوزن. لذلك، خذ شريط قياس وقم بقياس أضيق محيط لخصرك وأوسع جزء من وركك لاحظ التغييرات وحاول تقليلها. بالنسبة للنساء، يجب أن تكون نسبة الخصر إلى الورك بين 0.7 إلى 0.85 وبالنسبة للرجال يجب أن تتراوح بين 0.85 إلى 0.95.

هل هناك تحسن في حياتك اليومية؟

عندما تحاول التخلص من الكيلوجرامات، هناك عامل رئيسي آخر يجب ملاحظته وهو التحسن في حياتك اليومية مثل عادات النوم ووقت الأكل وتقلب المزاج وحركات الأمعاء وغيرها. بمجرد أن تسير هذه الأشياء على المسار الصحيح، ستفقد الكيلوجرامات تلقائيًا.

سيؤدي تحسين عادات نمط حياتك بشكل عام إلى تحسين صحتك في نهاية المطاف وستكون قادرًا على التخلص من الكيلوجرامات بشكل أسرع.

هل هناك تحسن في تقارير الدم بالنسبة للكوليسترول / BP / Hba1c؟

إذا كنت تعاني من أي حالة صحية، قم بإجراء فحوصات منتظمة على نفسك لمعرفة ما إذا كان هناك أي تحسن فيها. عندما تعمل أعضائك الداخلية بكفاءة، سينخفض ​​مستوى السكر وضغط الدم والغدة الدرقية لديك، ستتحسن صحتك العامة وستكون قادرًا على إنقاص الوزن بشكل أسرع.