التهاب الكبد الغامض.. احذروا من هذه العوارض لدى أطفالكم!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أبريل 2022 04:09 مساءً - حذّر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها الخميس، الأطباء حول العالم معلمًا اياهم بحالات التهاب كبد حاد وغامض يضرب الأطفال الأصحاء.

وبين تشرين الأول ٢٠٢١ وشباط ٢٠٢٢، نقل ٩ أطفال تتراوح أعمارهم بين السنة والست سنوات الى المستشفيات في ولاية ألاباما الأميركية يعانون التهاب كبد حادًا، اثنان منهم احتاجا الى زراعة كبد.

حالات مشابهة ظهرت أبضا في كارولينا الشمالية، كذلك في اوروبا. اذ أعلنت وزارة الصحة البريطانية تسجيل مئة حالة من التهاب الكبد المفاجئ عند اطفال دون العشر سنوات منذ كانون الثاني.

وفنّدت صحيفة نيويورك تايمز ما تعرفه عن حالات التهاب الكبد، والعوارض التي يجب على الأهل التنبه اليها.

ما هو الهيبيتايتس؟

الهيبتايتس هو مصطلح شائع يستعمل لوصف التهاب في الكبد، العضو الذي يؤدي وظائف اساسية في الجسم يوميا، من المساعدة في عملية الهضم الى تنظيف السموم من الدم. وعندما يكون الكبد ملتهبًا يتعذّر عليه أداء عدد كبير من هذه الوظائف.

ويأتي هذا النوع من الالتهاب بشكل سريع جزئيا، ولا يدوم أكثر من ٦ أشهر. وقد يكون هذا الالتهاب خطرًا ويؤدي الى فشل كبدي، كما كانت الحال عند عدد من الاطفال في ولاية ألاباما الأميركية. غير أنه قد يكون خفيفًا في بعض الحالات.

العوارض التي يجب على الأهل التنبه لها

عوارض الالتهاب الكبدي واسعة وقد تتداخل مع عوارض أمراض أخرى شائعة. الطفل المصاب قد يختبر ارتفاعًا في الحرارة، ارهاقًا، ألمًا في العضلات والمفاصل، فقدان الشهية والغثيان، اسهال وتقيّؤ.

بالاضافة الى ما سبق، قد يشعر الأطفال المصابون بوجع في البطن، لا سيما في أعلى جهة اليمين حيث يقع الكبد.

يقول د. ويمان إنه من الضروري اللجوء الى رعاية طبية عاجلة في حال شعر الطفل بألم حاد في منطقة البطن.

إصفرار الجلد والعينين، قد يكون مؤشرًا الى التهاب الكبد أيضًا، لكن يمكن ان يكون هناك التهاب حاد في الكبد من دون ظهور علامات إصفرار.

ويقول الطبيب ويمان إن التغيير الأول في العين هو عندما يبدأ الجزء الأبيض بالتحول الى أصفر، لافتًا الى اننا لن نبدأ برؤية اصفرار “دراماتيكي” ، حتى يكون التهاب الكبد قد أصبح في مراحل متقدمة.

ما هو سبب انتشار التهاب الكبد حاليا؟

الهيبيتايتس قد ينتج عن عدة أسباب، كأمراض المناعة الذاتية أو الآثار الجانبية لبعض الأدوية. لكنه غالبًا ما ينتج عن أحد الفيروسات التالية (hepatitis A,B,C,D and E).

وحسب نوع الفيروس، ينتشر التهاب الكبد عن طريق الاحتكاك بالدم او اي نوع آخر من افرازات الجسم السائلة، او من خلال استهلاك لحوم غير مطبوخة.

أمّا بالنسبة للحالات الأخيرة، فقد اشتبه C.D.C أن تكون الفيروسات الغدية هي المسبب الاساسي، مع العلم أن المسؤولين الصحيين يقولون إن التحقيقات لا تزال جارية. وهناك أكثر من ٥٠ نوعًا من الفيروسات الغدية التي تسبّب أمراضًا خفيفة مثل الرشح والحرارة واحمرار العين والاسهال والتقيؤ.

وفي ولاية ألاباما، الأطفال التسعة اتت نتائج اختباراتهم للفيروسات الغدية إيجابية.