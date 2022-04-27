شكرا لقرائتكم خبر عن فطارك صحى فى رمضان.. تعرف على فوائد السبانخ من تقوية العظام لصحة العيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السبانخ من العناصر الأساسية التى يجب إضافتها إلى نظامك الغذائى، تنمو هذه الخضروات الورقية على مدار السنة وهى مليئة بالفيتامينات والمعادن، وذلك وفقا لما ذكره موقع WebMD.



السبانخ مفيدة لصحة العيون

وعلى الرغم من أنها ليست أكثر الأطعمة إثارة، إلا أن الفوائد الصحية لتناول السبانخ وفيرة أهمها:

1. خفض ضغط الدم..

السبانخ غنية بالعديد من المعادن التى يحتاجها جسمك، بما فى ذلك البوتاسيوم، ويساعد تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم على خفض ضغط الدم .

2. صحة العيون..

السبانخ مصدر ممتاز لمادة اللوتين، وهو أحد مضادات الأكسدة المعروف إنها تحمى من أمراض العيون المرتبطة بالعمر مثل الضمور البقعى وإعتام عدسة العين، لقد وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون مكملات اللوتين هم أقل عرضة للإصابة بالتنكس البقعى، وهو السبب الرئيسى لضعف البصر والعمى.



فوائد لا تحصى للسبانخ

وأظهرت الدراسات أن اللوتين يبدو أنه يمنع الضرر فوق البنفسجي لعدسة العين، ووجدت إحدى الدراسات أن النساء اللاتي تناولن نظامًا غذائيًا أعلى من اللوتين كن أقل عرضة بنسبة 23 % للإصابة بإعتام عدسة العين من أولئك اللاتي اتبعن نظامًا غذائيًا منخفض اللوتين.

3. تحسين الإدراك..

ثبت أيضًا أن اللوتين يساعد فى الحفاظ على القدرات المعرفية، وأظهرت الدراسات التى أجريت على كبار السن أن أولئك الذين لديهم مستويات أعلى من اللوتين، أظهروا طلاقة لفظية وذاكرة وقدرة منطقية وسرعة معالجة أفضل من أولئك الذين لديهم كميات منخفضة من المغذيات.



فوائد السبانخعديدة

4.عظام قوية وصحية..

فيتامين K ضروري لصحة العظام ونموها، والسبانخ مليئة به، إن تناول كوب واحد فقط من السبانخ يفي بالكمية اليومية الموصى بها من فيتامين ك التي يحتاجها جسمك.

5.بشرة صحية..

يستخدم الجسم فيتامين أ الموجود فى السبانخ لتنمية الأنسجة، بما فى ذلك الجلد، أكبر عضو فى الجسم، لا يدعم فيتامين (أ) الجهاز المناعى للبشرة فحسب، بل يساعد أيضًا فى الحفاظ على ترطيب البشرة، ما يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.



طبق السبانخ

6. علاج فقر الدم..

السبانخ مصدر ممتاز للحديد الذي يساعد الجسم على إنتاج الهيموجلوبين، الهيموجلوبين ضروري لنقل الأكسجين من رئتيك إلى باقي أجزاء الجسم، هذا هو السبب في أن التعب الشديد هو أحد الأعراض الأساسية لنقص الحديد.

السبانخ غنية بالعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ك والحديد وحمض الفوليك والبوتاسيوم.