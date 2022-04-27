5 طرق لتعزيز الهضم بعد الإفراط فى تناول الطعام على مائدة عيد الفطر

بيروت - نادين محمد - مع الإفراط في تناول الطعام على مائدة عيد الفطر حيل عديدة تساعد على تعزيز عملية الهضم والشعور بعدم الارتياح بعد تناول الطعام المفضل، ثم الندم فوراً بعد ذلك. فيما يلي بعض الطرق الفعالة لتخفيف معدتك بعد الإفراط في تناول الطعام.

يمكن أن يؤدي تناول شاي الأعشاب إلى تعزيز حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي والتخفيف من الانزعاج. اختاري شاي البابونج أو شاي الهندباء أو الشاي الأخضر، أو أي شاي عشبي آخر، ويمكن أن يؤدي تناول شاي الأعشاب في الواقع إلى تعزيز حركة الطعام من خلال الجهاز الهضمي.

1. تناول الشمر مع النعناع

تناول شاي النعناع مع الشمر بعد الأكل مباشرة يساعد في تخفيف الغازات وعسر الهضم والغثيان بسبب احتواء النعناع على مركبات المنثول التي تساعد بشكل أساسي على تهدئة المعدة، يمكنك أيضاً تناول كوب من شاي النعناع أو تناول علكة بالنعناع للراحة.

2.تناول خل التفاح

إضافة ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء، وتناوله سيساعد هذا فوراً على الهضم، يحتوي خل التفاح على بكتريا البروبيوتيك الصحية التي تساعد على تقوية القناة الهضمية واستعادة عملها.

يمكن إضافة ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء وتناوله.

3. رشة من الكركم

تناول الكركم يقلل من الالتهابات، ويعمل كمضاد للبكتيريا وهو مليء بمضادات الأكسدة. تُعزى كل هذه الفوائد الصحية إلى مركب الكركمين الذي يمكن أن يخفف من الانزعاج الناجم عن الإفراط في تناول الطعام. كل ما عليك فعله هو إضافة قليل من الكركم في الماء الساخن والليمون ثم شربه.

من المعروف أن الكركم من التوابل القوية المضادة للالتهابات، كما أنه مضاد للبكتيريا.

4. عصير الليمون الحار

من المعروف أن المشروبات الحارة تخفف من الانزعاج الهضمي، ويمكن أن يكون إضافة الليمون إليها أفضل. جنباً إلى جنب مع الليمون والماء الساخن إضافة رشة من الفلفل الحريف إليها.

سيساعد ذلك في تحفيز الكبد، من أجل التخلص من السموم من الجسم والتخلص من الطعام الزائد الذي تناولته. أيضاً، يعتبر هذا المزيج وسيلة مساعدة قوية في الجهاز الهضمي يمكنها بسهولة تهدئة آلام المعدة والغازات وانتفاخ البطن والارتجاع الحمضي.



من المعروف أن المشروبات الحارة تخفف من الانزعاج الهضمي، ويمكن أن يكون إضافة الليمون إليها أفضل.

5. المشي

من أبسط الحلول وأكثرها فعالية هو المشي بعد الأكل مباشرة. سيساعد ذلك على تحفيز العمليات الهضمية في جسمك والتي تدفع الطعام إلى أسفل الجهاز الهضمي. لا تركضي أو تهرولي، فقط تجولي لمدة 15 دقيقة وستشعرين بالتحسن بعد ذلك.

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