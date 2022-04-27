شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسباب لتناول الأناناس.. تقوية المناعة وتحسين الهضم الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتميز الفاكهة الاستوائية "الأناناس" بأنها منخفضة الدهون وغنية بالفيتامينات والمعادن وغنية جدًا بالألياف والماء ومضادات الأكسدة، كما تحتوى على الكربوهيدرات والسكريات الطبيعية، وتتناسب هذه الفاكهة الاستوائية مع كل وجبة، ويمكن إضافتها على مائدة فطارك فى رمضان، حيث يمكن أن تؤكل طازجة أو مجمدة، ويعد تضمين الأناناس فى نظامك الغذائى طريقة رائعة لتعزيز الصحة العامة، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 - يساعد على الهضم:

من أشهر فوائد الأناناس هى قدرتها على تعزيز الهضم، يحتوى الأناناس على إنزيم يسمى بروميلين، تعمل الألياف والبروميلين الموجودة في الأناناس معًا لتعزيز صحة الجهاز الهضمي، الألياف تساعد على تحريك الأشياء ، في حين أن البروميلين يمكن أن يساعد في تقليل أي التهاب داخل بطانة المعدة.

2 - يساعد في علاج التهاب المفاصل:

لا يقلل البروميلين الالتهاب فقط ، فإن تناول الأطعمة الغنية بالبروميلين قد يقلل من الألم المرتبط بحالات الالتهاب المزمنة مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، في دراسة نشرت عام 2004 في مجلة Clinical Rheumatology ، أفاد المرضى الذين يتناولون مكملًا عن طريق الفم مع البروميلين بألم أقل من التهاب المفاصل بعد ستة أسابيع، مقارنة بمجموعة تتناول مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية لتسكين الآلام.

3 - يعزز مستويات السيروتونين:

تناول الأناناس بانتظام يمكن أن يجعل جسمك وعقلك يشعران بالراحة، فالأناناس غنى بالحمض الأمينى التربتوفان، يستخدم هذا الحمض الأميني في صنع أحد أهم الناقلات العصبية المعززة للمزاج السيروتونين.

تلعب مستويات السيروتونين خاصة عندما تكون منخفضة جدًا دورًا في العديد من اضطرابات الصحة العقلية ، بما في ذلك الاكتئاب والقلق.

4 - يحسن صحة العظام والمفاصل:

يحتوى الأناناس الخام على جرعة كبيرة من المنجنيز، وقد يساعد هذا المعدن فى منع فقدان العظام لدى مرضى هشاشة العظام، بالإضافة إلى ذلك قد يقلل المنجنيز من الألم لدى مرضى هشاشة العظام عند دمجه مع مكملات أخرى.

وأظهرت دراسة أجريت عام 2000 ونشرت فى Osteoarthritis and Cartilage تحسنًا فى الأعراض لدى المرضى الذين يتلقون مزيجًا من الجلوكوزامين والكوندرويتين والمنجنيز مقابل مجموعة الدواء الوهمي، وفي مكان آخر وجدت دراسة حوليات أكاديمية الطب من عام 2008 صلة بين المنجنيز وفقدان عظم العمود الفقري لدى النساء في سن اليأس المصابات بهشاشة العظام.

5 - يقوي جهاز المناعة:

عندما يتعلق الأمر بالحصول على احتياجاتك اليومية من فيتامين سي، كوب واحد من الأناناس المقطوع يحقق احتياجاتك، ولا يحسن فيتامين ج وظائف الجهاز المناعي فحسب بل يمكنه أيضًا أن يساعد جسمك على تكوين الكولاجين، وهو البروتين المسئول عن صحة ومرونة بشرتك ومفاصلك وعضلاتك.

6 - مليئة بمضادات الأكسدة:

يحتوى الأناناس على كميات عالية من مضادات الأكسدة المعروفة باسم الفلافونويد، ترتبط هذه المركبات بتقليل تأثير العديد من الحالات الصحية المزمنة والمتعلقة بالعمر، من الربو إلى أمراض القلب.