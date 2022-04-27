شكرا لقرائتكم خبر عن لو فرحك في العيد.. ازاى تظبطى وزنك وتخسي بسرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة ونستقبل عيد الفطر المبارك وقد يحرص الكثيرون على إقامة المناسابات خلال أيام العيد وخصوصا حفلات الزفاف، لذلك يقدم الخليج 365 نصائح لعروس العيد التى تعانى من السمنة لإنقاص الوزن فى أسرع وقت وقبل موعد الزفاف.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن لكل شخص احتياجات فريدة وأنماط ونصائح تناول طعام مختلفة قد تعمل بشكل أفضل بالنسبة لك أكثر من أي شخص آخر.

قد تجد أنك قادر على إنقاص الوزن باتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات أو نظام غذائي يركز على الأطعمة الكاملة ، ولكن هناك بعض المبادئ العامة التي تنطبق عندما تحاول إنقاص الوزن.

إليك بعض النصائح المدعومة علميًا لمساعدتك على إنقاص الوزن والتي تشمل الأكل الصحي واختيار الكربوهيدرات بعناية والتي تهدف إلى:

-تقليل الشهية ومستويات الجوع .

-تؤدي إلى فقدان الوزن بشكل ثابت بمرور الوقت.

-تساعد في تحسين صحة التمثيل الغذائي في نفس الوقت.

إذا كنت ترغبين في إنقاص الوزن بسرعة ، فقد تساعدك بعض هذه النصائح ، ولكن نادرًا ما يكون فقدان الوزن السريع مستدامًا. سيساعدك التركيز على العادات الصحية طويلة المدى التي يمكنك الالتزام بها بمرور الوقت على تحسين صحتك ومن المرجح أن يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل دائم.

كيفية إنقاص الوزن في 3 خطوات بسيطة 1: قللى من الكربوهيدرات المكررة

تتمثل أحد طرق المساعدة في إنقاص الوزن بسرعة في تقليل السكريات والنشويات أو الكربوهيدرات، و يمكن أن يكون ذلك من خلال اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات أو عن طريق تقليل الكربوهيدرات المكررة واستبدالها بالحبوب الكاملة.

عندما تفعل ذلك ، تنخفض مستويات الجوع لديك ، وينتهي بك الأمر عمومًا بتناول سعرات حرارية أقل ، مع اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات ، ستستخدم حرق الدهون المخزنة للحصول على الطاقة بدلاً من الكربوهيدرات.

إذا اخترت تناول المزيد من الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة إلى جانب نقص السعرات الحرارية ، فسوف تستفيدين من الألياف العالية وهضمها بشكل أبطأ. هذا يجعلهم أكثر إشباعًا لإبقائك راضيًا.

2: تناول بروتين

يعد تناول كمية موصى بها من البروتين أمرًا ضروريًا للمساعدة في الحفاظ على صحتك وكتلة العضلات أثناء فقدان الوزن تشير الدلائل إلى أن تناول كمية كافية من البروتين قد يحسن عوامل خطر استقلاب القلب والشهية ووزن الجسم .

قد تساعدك الأنظمة الغذائية التي تحتوي على البروتين الكافي أيضًا على تقليل الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة من خلال مساعدتك على الشعور بالشبع والرضا .

تشمل مصادر البروتين الصحية ما يلي:

-اللحوم: لحم البقر والدجاج ولحم الضأن.

-الأسماك والمأكولات البحرية: سمك السلمون والسردين والروبيان.

-البيض.

-البروتينات النباتية : الفاصوليا والبقوليات والكينوا.

3:الخضراوات.

لا تخف من تحميل طبقك بالخضراوات ذات الأوراق الخضراء إنها مليئة بالعناصر الغذائية ، ويمكنك تناول كميات كبيرة جدًا دون زيادة السعرات الحرارية والكربوهيدرات بشكل كبير.

جميع الخضراوات غنية بالمغذيات والأطعمة الصحية لإضافتها إلى نظامك الغذائي ، لكن بعض الخضراوات ، مثل البطاطس والبطاطا الحلوة والقرع الشتوي والذرة ، تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات.

تعتبر هذه الخضراوات من الكربوهيدرات المعقدة لأنها تحتوي على الألياف ، ولكن قد ترغب في أن تضع في اعتبارك حجم الحصة عند إضافة هذه الخضار إلى طبقك.

تشمل الخضراوات أكثر مما يلي"بروكلي، قرنبيط، سبانخ، طماطم، كرنب، خس، خيار، الفلفل".

لا يزال جسمك يحتاج إلى دهون صحية بغض النظر عن خطة الأكل التي تختارها. زيت الزيتون وزيت الأفوكادو خيارات رائعة لتضمينها في خطة الأكل الخاصة بك. المكسرات والبذور والزيتون والأفوكادو هي إضافات لذيذة وصحية أيضًا.