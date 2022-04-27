رجيم 3 أيام العيد للتخلص من الوزن الزائد ما بعد رمضان

بيروت - نادين محمد - هل لازلت تحاولين الاستمرار في التخلص من الوزن الزائد، وحرق الدهون الزائدة في العيد؟ يمكنك الاعتماد على النظام الغذائي التالي لحرق ونسف الدهون في العيد.

إليك خطة الرجيم لـ3 أيام:

اليوم الأول:

الإفطار:

كوب من الشاي بدون سكر + نصف كوب حليب خالي الدسم + شرحتين من البسكويت الديجستيف

سناك:

ثمرة فاكهة

الغداء:

طبق من الخضار السوتيه

طبق سلطة

ربع دجاجة مسلوقة أو مشوية

سناك:

كوب من شاي الأعشاب

العشاء:

كوب زبادي +ثمرة من الفاكهة

اليوم الثاني:

الإفطار:

كوب عصير جريب فروت

٢ توست + بيضة مسلوقة

سناك:

٢ قطعة بيتيفور أو بسكويت أو وحدة من الكعك

الغداء:

طبق خضار +2 شريحة من لحم الدجاج المشوي +طبق أرز صغير

سناك:

كوب من شاي الأعشاب

العشاء:

شريحة من الجبن خالي الدسم +2 توست سن

اليوم الثالث :

الإفطار :

3 ملاعق فول بالليمون +1 توست سن

سناك:

2بسكويت دايجستيف

الغذاء:

شريحتان من السمك المشوي + رغيف سن + طبق من السلطة الخضراء

أو ربع دجاجة مشوية أو مسلوقة + طبق سلطة + 4 ملاعق أرز بسمتي



العشاء

2 زبادي لايت أو كوب حليب خالي الدسم.

نصائح للتحكم في الوزن في العيد



1-لا تغفلي الماء

يجب بجانب الرجيم التالي تناول ما لا يقل عن 12 كوباً من الماء بجانب الأعشاب الحارقة مثل الزنجبيل والقرفة والمرمرية؛ لما لها من تأثير قوي على حرق الدهون.

ويفضل ممارسة رياضة المشي على الأقل ساعة يومياً لحرق أسرع للدهون ونسف الكرش.

3-طريقة الطهي

يفضل أن تكون اللحوم بطريقة الشي أو السلق لسهولة الهضم، ويفضل عدم الإفراط في تناول الكعك والبسكويت والأطعمة الدسمة للتحكم في زيادة الوزن.

4- المشروبات الحارقة

يجب عدم إغفال المشروبات الحارقة للدهون بين الوجبات لحرق أسرع للدهون ونسف الكرش مثل القرفة والزنجبيل وغيرها من المشروبات الحارقة.

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