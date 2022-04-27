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رجيم 3 أيام العيد للتخلص من الوزن الزائد ما بعد رمضان

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بيروت - نادين محمد - هل لازلت تحاولين الاستمرار في التخلص من الوزن الزائد، وحرق الدهون الزائدة في العيد؟ يمكنك الاعتماد على النظام الغذائي التالي لحرق ونسف الدهون في العيد.

 إليك خطة الرجيم لـ3 أيام:

 

اليوم الأول:

الإفطار:

كوب من الشاي بدون سكر  + نصف كوب حليب خالي الدسم + شرحتين من البسكويت الديجستيف 

سناك:

ثمرة فاكهة

الغداء:

طبق من الخضار السوتيه 

طبق سلطة
ربع دجاجة مسلوقة أو مشوية

 

سناك:

كوب من شاي الأعشاب 

العشاء:

كوب زبادي +ثمرة من الفاكهة

اليوم الثاني:

الإفطار:

كوب عصير جريب فروت 
٢ توست + بيضة مسلوقة

سناك:

 

٢ قطعة بيتيفور أو بسكويت أو وحدة من الكعك

الغداء:

طبق خضار +2 شريحة من لحم الدجاج المشوي +طبق أرز صغير 

سناك:

كوب من شاي الأعشاب

العشاء:

 

شريحة من الجبن خالي الدسم +2 توست سن

اليوم الثالث :

الإفطار :

3 ملاعق فول بالليمون +1 توست سن 

سناك:

2بسكويت دايجستيف

الغذاء:

شريحتان من السمك المشوي + رغيف سن + طبق من السلطة الخضراء
أو ربع دجاجة مشوية أو مسلوقة + طبق سلطة + 4 ملاعق أرز بسمتي
 

العشاء

2 زبادي لايت أو كوب حليب خالي الدسم.

نصائح للتحكم في الوزن في العيد
 

1-لا تغفلي الماء

 

يجب بجانب الرجيم التالي تناول ما لا يقل عن 12 كوباً من الماء بجانب الأعشاب الحارقة مثل الزنجبيل والقرفة والمرمرية؛ لما لها من تأثير قوي على حرق الدهون. 

2-ممارسة  

ويفضل ممارسة المشي على الأقل ساعة يومياً لحرق أسرع للدهون ونسف الكرش. 

 

3-طريقة الطهي

يفضل أن تكون اللحوم بطريقة الشي أو السلق لسهولة الهضم، ويفضل عدم الإفراط في تناول الكعك والبسكويت والأطعمة الدسمة للتحكم في زيادة الوزن. 

4- المشروبات الحارقة 

 

يجب عدم إغفال المشروبات الحارقة للدهون بين الوجبات لحرق أسرع للدهون ونسف الكرش مثل القرفة والزنجبيل وغيرها من المشروبات الحارقة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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