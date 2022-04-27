رجيم 3 أيام العيد للتخلص من الوزن الزائد ما بعد رمضان

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بيروت - نادين محمد - هل لازلت تحاولين الاستمرار في التخلص من الوزن الزائد، وحرق الدهون الزائدة في العيد؟ يمكنك الاعتماد على النظام الغذائي التالي لحرق ونسف الدهون في العيد.
إليك خطة الرجيم لـ3 أيام:
اليوم الأول:
الإفطار:
كوب من الشاي بدون سكر + نصف كوب حليب خالي الدسم + شرحتين من البسكويت الديجستيف
سناك:
ثمرة فاكهة
الغداء:
طبق من الخضار السوتيه
طبق سلطة
ربع دجاجة مسلوقة أو مشوية
سناك:
كوب من شاي الأعشاب
العشاء:
كوب زبادي +ثمرة من الفاكهة
اليوم الثاني:
الإفطار:
كوب عصير جريب فروت
٢ توست + بيضة مسلوقة
سناك:
٢ قطعة بيتيفور أو بسكويت أو وحدة من الكعك
الغداء:
طبق خضار +2 شريحة من لحم الدجاج المشوي +طبق أرز صغير
سناك:
كوب من شاي الأعشاب
العشاء:
شريحة من الجبن خالي الدسم +2 توست سن
اليوم الثالث :
الإفطار :
3 ملاعق فول بالليمون +1 توست سن
سناك:
2بسكويت دايجستيف
الغذاء:
شريحتان من السمك المشوي + رغيف سن + طبق من السلطة الخضراء
أو ربع دجاجة مشوية أو مسلوقة + طبق سلطة + 4 ملاعق أرز بسمتي
العشاء
2 زبادي لايت أو كوب حليب خالي الدسم.
نصائح للتحكم في الوزن في العيد
1-لا تغفلي الماء
يجب بجانب الرجيم التالي تناول ما لا يقل عن 12 كوباً من الماء بجانب الأعشاب الحارقة مثل الزنجبيل والقرفة والمرمرية؛ لما لها من تأثير قوي على حرق الدهون.
2-ممارسة الرياضة
ويفضل ممارسة رياضة المشي على الأقل ساعة يومياً لحرق أسرع للدهون ونسف الكرش.
3-طريقة الطهي
يفضل أن تكون اللحوم بطريقة الشي أو السلق لسهولة الهضم، ويفضل عدم الإفراط في تناول الكعك والبسكويت والأطعمة الدسمة للتحكم في زيادة الوزن.
4- المشروبات الحارقة
يجب عدم إغفال المشروبات الحارقة للدهون بين الوجبات لحرق أسرع للدهون ونسف الكرش مثل القرفة والزنجبيل وغيرها من المشروبات الحارقة.
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