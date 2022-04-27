شكرا لقرائتكم خبر عن ما تريد معرفته عن ظهور التهاب الكبد الغامض العالمي وأسبابه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقد حير العلماء التهاب الكبد العالمي الذي تسبب في وفاة شخص واحد و17 عملية زرع كبد، فقد تم رصد حالة التهاب الكبد لدى 169 طفلاً على الأقل تتراوح أعمارهم بين شهر واحد و16 عامًا.

ماذا نعرف عن تفشي التهاب الكبد العالمي؟

لم تكن أي من الحالات ناجمة عن أي من السلالات الخمس النمطية للفيروس - التهاب الكبد A و B و C و D و E.

ما هو التهاب الكبد؟

التهاب الكبد هو التهاب في الكبد يحدث عادة بسبب عدوى فيروسية أو تلف الكبد من شرب الكحول.

غالبًا ما لا تظهر أعراض التهاب الكبد - ولكن يمكن أن تشمل البول الداكن، والبراز الرمادي الباهت، وحكة الجلد، واصفرار العينين والجلد.

يمكن أن يعاني الأشخاص المصابون أيضًا من آلام في العضلات والمفاصل، وارتفاع في درجة الحرارة، والشعور والمرض والتعب بشكل غير عادي طوال الوقت.

عندما ينتشر التهاب الكبد عن طريق فيروس، فعادة ما يحدث بسبب تناول طعام وشراب ملوث ببراز شخص مصاب أو الدم إلى الدم أو الاتصال الجنسي.

كم عدد البلدان التي تم تسجيل الحالات فيها؟

التهاب الكبد ظهر في 12 دولة حتى الان وهم: المملكة المتحدة، وإسبانيا، وإسرائيل، والدنمارك، و ايرلندا، وهولندا، وإيطاليا، فرنسا ، والنرويج ، ورومانيا ، وبلجيكا.

هل نعرف ما وراء تفشي المرض؟

يقول الخبراء إن الحالات قد تكون مرتبطة بفيروس مرتبط بشكل شائع بنزلات البرد، لكن المزيد من البحث مستمر، هذا، بالإضافة إلى عدوى كورونا، يمكن أن يتسبب في الارتفاع في الحالات.

قالت منظمة الصحة العالمية: "بينما تعد الفيروسات الغدية فرضية محتملة، إلا أن التحقيقات جارية بشأن العامل المسبب"

وأشارت إلى أنه تم اكتشاف الفيروس في 74 حالة على الأقل، ثبتت إصابة 20 من الأطفال على الأقل بفيروس كورونا.

ضعف المناعة..

يعتقد الخبراء البريطانيون المكلفون بالتحقيق في موجة الأمراض أن الحلقة اللانهائية من عمليات الإغلاق ربما لعبت دورًا مساهمًا، قد تكون القيود قد أضعفت مناعة الأطفال، مما جعلهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس الغدي.

وكتب الفريق في دوريةEurosurveillance ، بقيادة عالم الأوبئة التابع للصحة العامة في اسكتلندا، الدكتور كيمبرلي مارش، إن المزيد من الأطفال يمكن أن يكون مناعتهم ضعيفة للفيروس بسبب القيود.

أضافوا، تتمحور الفرضيات الرئيسية حول الفيروس الغدي، إما متغير جديد بمتلازمة إكلينيكية مميزة أو متغير منتشر بشكل روتيني يؤثر بشكل أكبر على الأطفال الصغار الذين يعانون من ضعف المناعة، قد يكون السيناريو الأخير نتيجة الاختلاط الاجتماعي المحدود أثناء الجائحة.

طفرة الفيروس الغدي..

قال علماء آخرون إنه ربما يكون فيروسًا قد اكتسب "طفرات غير عادية".

أوضح اختصاصي في علم الفيروسات في إمبريال كوليدج لندن لصحيفة التلجراف إنه "من غير المعتاد والنادر للغاية" أن يعاني الأطفال من التهاب الكبد الحاد، خاصة إلى الحد الذي يتطلب عملية زرع كبد.

وقال الخبير الذي طلب عدم ذكر اسمه: "عدد الحالات استثنائي، مضيفا، إنه يجعل الناس يعتقدون أن هناك شيئًا غير عادي يحدث - مثل فيروس متحور أو سبب آخر.

متغير جديد لفيروس كورونا.. نظريات أخرى ..

لاحظت هيئة خدمات الصحة والسلامة المهنية في المملكة المتحدة (UKHSA) أن كورونا بالإضافة إلى العدوى والمسببات البيئية الأخرى لا تزال قيد التحقيق كأسباب محتملة للأمراض.

واستبعدت الوكالة أن يكون لقاح كورونا سببا محتملا، حيث لم يتم تطعيم أي من الحالات البريطانية حتى الآن بسبب سنهم.