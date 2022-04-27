توابل لحرق دهون البطن

بيروت - نادين محمد - التخلص من الوزن الزائد هو بالتأكيد مهمة صعبة. يعاني الكثير من الناس من الدهون العنيدة ، أو الوزن بعد الحمل، أو الوزن بسبب التغيرات الهرمونية أو ببساطة الوزن الذي يجب التخلص منه بسبب قلة التمارين الرياضية.

حسنًا ، مهما كان سبب زيادة الوزن ، فلا داعي للقلق، فهناك طرق طبيعية للمساعدة في التخلص من تلك الدهون الزائدة في جسمكِ ويمكن تحقيق ذلك باستهلاك هذه التوابل البسيطة.

1- جذر الزنجبيل

من المعروف أن الزنجبيل يعمل بشكل جيد لتخسيس الوزن ، إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي. يساعد على زيادة التمثيل الغذائي في الجسم. يحتوي الزنجبيل على مركبات فعالة ، والتي يمكن أن يكون لها تأثير مضاد للسمنة ، مما يساعد على هضم الطعام ويساعد في الحفاظ على وزن مستقر وصحي.

المكونات:

1 كوب ماء

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مقطع أو مبشور طازجًا

عسل حسب الرغبة (اختياري)

نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون (اختياري)



الطريقة:

في وعاء تسخين ، أضيفي كوبًا من الماء واتركيه حتى يغلي ، ثم أضيفي شرائح الزنجبيل الطازج / المبشور واتركيها تنضج لمدة 15 دقيقة على نار منخفضة ، مع تغطية الوعاء بالغطاء. ثم أطفئي النار وصفي الخليط في كوب وأضيفي العسل وعصير الليمون. قلبيها جيدًا وستصبح جاهزة للتناول.

2- الكركم

يحتوي الكركم على الكركمين وهو مركب فعال يساهم في معظم فوائد الكركم. يمكن أن يساعد هذا الكركمين المركب في قمع نمو الأنسجة الدهنية في الجسم ويمكن أن يساعد في تقليل إنتاج الدهون. يساعد تناول الكركم في تعزيز تقليل دهون البطن.

المكونات:

نصف ملعقة صغيرة مسحوق كركم

رشة من مسحوق القرفة ومسحوق الزنجبيل الجاف ومسحوق الفلفل



الطريقة:

في كوب، أضيفي مسحوق الكركم العضوي ومسحوق القرفة ومسحوق الزنجبيل الجاف ومسحوق الفلفل واخلطيهم جيدًا. ثم قومي بتعبئة الكوب بالماء الساخن (حوالي 250 مل) وحركيه جيدًا. دعيه يرتاح لمدة 5 دقائق قبل تناوله. يقلب الخليط مرة أخرى قبل التناول.



3- بذور الكمون

يشتهر الكمون بآثاره على الوزن. يساعد على تحسين الهضم ويساعد على إنقاص الوزن. يساعد في تقليل مستويات الدهون غير المرغوب فيها في الجسم ، وبالتالي المساهمة في إنقاص الوزن.

المكونات:

1 ملعقة صغيرة بذور كمون

1 كوب ماء

الطريقة:

في وعاء تسخين ، أضيفي الماء وبذور الكمون. دعِ هذا حتى يغلي ، ثم اخفضِ اللهب واتركيه يغلي لمدة 5 إلى 6 دقائق على نار منخفضة. ثم قومي بزيادة اللهب واتركيه يغلي مرة واحدة قبل رفعه.

يمكنك إما تصفيته في كوب وتسخينه أو يمكنك الانتظار حتى يبرد ثم تناوليها.

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