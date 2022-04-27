شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علاجات منزلية للتغلب على تصبغات الجلد فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يؤدي التعرض لأشعة الشمس إلى تسمير الجلد فحسب، بل يتسبب أيضًا في مشاكل الجلد مثل البقع الداكنة وفرط التصبغ أو حتى حروق الشمس.

ما هو تان الشمس؟

وفقا لموقع"onlymyhealth" عندما تزداد صبغة الجلد (الميلانين) في الجلد بعد التعرض الطويل أو المستمر للشمس، فإنه يؤدي إلى تأثير داكن يُعرف باسم الدباغة / التسمير .

هذه عملية دفاع طبيعية لجسمنا عندما يتعرض لأشعة الشمس، يمنع البشرة من التعرض للشمس، يتم نقل الميلانين من الأورام الميلانينية إلى راتيوسينات ، وهي خلايا الجلد السطحية وكآلية وقائية، تحجب صبغة الميلانين الأشعة فوق البنفسجية من المزيد من تلف الخلايا، يتراكم الميلانين فوق نواة الخلية ، مثل المظلة ، مما يؤدي إلى تعريض الجسم للسمرة المرئية.

تأثير أشعة الشمس على المدى الطويل

يمكن أن يكون التعرض للأشعة فوق البنفسجية لفترات طويلة سببًا لسرطان الجلد وسرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية، تحدث مثل هذه السرطانات عادة في نوع الجلد الذي تضرر بسبب سنوات من التعرض للشمس، هناك أيضًا خطر الإصابة بسرطان الجلد الذي يعتبر من أخطر أنواع سرطانات الجلد.

تزيد الأشعة فوق البنفسجية من خطر شيخوخة الجلد المبكرة وخطر الإصابة بمشاكل العين مثل إعتام عدسة العين ، والتنكس البقعي ، وتلف القرنية.

العلاجات المنزلية للتغلب على تصبغ الجلدعصير الليمون:

عصير الليمون له خصائص تبييض تساعد في إزالة السمرة بسهولة وسرعة، خذى ليمونة طازجة، واعصريها اضيفى بعض العسل إليها، اخلطيها جيدًا ثم ضعيها على وجهك / بشرتك النظيفة، يمكن أيضًا إضافة السكر إلى عصير الليمون لتعزيز تأثيره، سيعمل هذا بمثابة مقشر ويفرك الجلد برفق لإزالة الخلايا الميتة من السطح. اتركيه لمدة 30 دقيقة واغسليه بالماء البارد.

اللبن الرائب:

اللبن الرائب هو سر قديم آخر لإزالة السمرة، تشتهر اللبن الرائب ومنتجات الألبان المماثلة بخصائصها في تفتيح البشرة وتبييضها، فهى تعمل على تفتيح لون البشرة عكس آثار الدباغة.

انشرى اللبن الرائب على الوجه بالتساوي واتركيه لمدة نصف ساعة، اغسليه برفق ولاحظى النتائج على الفور، يعمل اللبن الرائب كمرطب طبيعي.

العسل

العسل مفيد أيضًا للبشرة من نواح كثيرة. له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة مما يسمح للوجه والجسم باستعادة بشرته الأصلية بشكل فعال، هذا هو السبب في أن العسل غالبًا ما يستخدم كأحد المكونات الرئيسية في حزم الوجه الصيفية. عندما يخلط العسل مع الزبادي ويترك على الوجه ليجف، فإنه يعمل كعامل يزيل الغلة بلطف مرة واحدة ويغذي البشرة ويفتحها ويضيء نضارتها.

الطماطم

تحتوي الطماطم أيضًا على عوامل تبييض طبيعية تساعد في تلاشي الطبقة المدبوغة من بشرتك، فهو لا يوفر توهجًا شفافًا فحسب، بل يشع البشرة أيضًا بشكل طبيعي، لاستخدام هذا ، يمكنك صنع بعض الطماطم ، وطحن اللب في شكل هريس وتطبيقه مباشرة على الجلد أو تقطيع شرائح صغيرة أو طماطم مهروسة وفركها على المناطق المدبوغة. استمر في ذلك لمدة 15 دقيقة ، ثم اشطفى بشرتك بالماء البارد لترى آثارًا فورية.

الخيار

96٪ من الخيار ماء، يعمل كمبرد يوفر الراحة المطلوبة من حرارة الصيف ويخفف من تهيج وألم حروق الشمس. ما عليك سوى قطع بضع شرائح من الخيار ، وتوزيعها على وجهك بالكامل وفرك العصير قبل شطف الوجه أو الجسم بالماء البارد. يعمل الخيار الخام عند وضعه مباشرة على العيون المغلقة أيضًا على تلطيف العينين ويساعد في حل الهالات السوداء .

استخدمي SPF 30 أو أكثر وضعيه قبل 15 دقيقة من الخروج .

أو أكثر وضعيه قبل 15 دقيقة من الخروج اشرب كمية كافية من الماء

تناول الفاكهة والخضراوات الصيفية

ارتدِ ملابس واقية

ارتداء النظارات الشمسية التي ترشح الأشعة فوق البنفسجية

المتطلبات الأساسية الأخرى قبل الخروج إلى الشمس