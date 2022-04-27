شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنواع الذبحة الصدرية والأعراض والأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الذبحة الصدرية هي حالة قلبية ناتجة عن تقييد إمداد عضلة القلب بالدم، و يحدث هذا عادة نتيجة تصلب الشرايين التي تغذي عضلة القلب وتضيقها، وهى حالة شائعة بين كبار السن، وحسب ما ذكره موقع nhsinform فإن هناك علامات للذبحة الصدرية، وهى:

أعراض الذبحة الصدرية

-ألم أو انزعاج في الصدر قد ينتشر إلى الذراعين أو الرقبة أو الفك أو المعدة أو الظهر.

-ألم خفيف أو وجع أو شعور "بثقل" في صدرك.

-ألم في الصدر أو انزعاج يشبه عسر الهضم ولكنه يجعلك تشعر بتوعك بشكل عام.

-الشعور بالغثيان ، والتعرق ، وضيق التنفس ، والدوخة ، والدوار أو التوعك بشكل عام مع الألم وعدم الراحة في صدرك.

أسباب الذبحة الصدرية

تحدث معظم حالات الذبحة الصدرية بسبب تصلب الشرايين، وهي حالة تصلب فيها الشرايين وتضيق بسبب تراكم المواد الدهنية المعروفة باسم اللويحات، ويمكن أن يحد هذا من تدفق الدم إلى عضلة القلب ويؤدي إلى ظهور أعراض الذبحة الصدرية.

تعرف الحالات التي تؤثر على التدفق الطبيعي للدم، مثل تصلب الشرايين، بأمراض القلب والأوعية الدموية.

من المعروف أنه يمكنك تقليل خطر تفاقم الذبحة الصدرية بشكل كبير ومن حدوث المزيد من المضاعفات عن طريق إجراء تغييرات على نمط حياتك وكذلك تناول الأدوية الموصوفة.

أنواع الذبحة الصدرية

النوعان الرئيسيان من الذبحة الصدرية هما الذبحة الصدرية المستقرة والذبحة الصدرية غير المستقرة.

الذبحة الصدرية المستقرة

إذا كنت تعاني من الذبحة الصدرية المستقرة، فعادةً ما تتطور الأعراض تدريجياً بمرور الوقت وتتبع نمطًا محددًا، على سبيل المثال ، قد تواجه الأعراض فقط عند صعود السلالم أو إذا كنت تحت ضغط شديد.

الذبحة الصدرية المستقرة لا تهدد الحياة من تلقاء نفسها ولكنها علامة على تضيق الشرايين التي تزود عضلة القلب بالدم، وهذا يعني أنك معرض لخطر متزايد للإصابة بحالات أكثر خطورة ، مثل النوبة القلبية.

الذبحة الصدرية غير المستقرة

إذا كنت تعاني من الذبحة الصدرية غير المستقرة ، يمكن أن تتطور الأعراض بسرعة ويمكن أن تستمر حتى عندما تكون في حالة راحة.

قد تواجه أعراض الذبحة الصدرية غير المستقرة بعد ظهور أعراض الذبحة الصدرية المستقرة في السابق ومع ذلك ، يمكن أن تحدث الذبحة الصدرية غير المستقرة أيضًا عند الأشخاص الذين لم يعانون من الذبحة الصدرية المستقرة.